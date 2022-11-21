Оновлена карта бойових дій: на Авдіївському напрямку ситуація дуже складна

Обстановка на фронтах

На Донбасі станом на закінчення 20 листопада на Авдіївському відрізку фронту фіксуються спроби російських загарбників вбити клин у лінію оборони ЗСУ не лише в Опитному, а й у північній частині Мар'їнки.

Зазначається, що ситуація у цьому секторі дуже складна.

Також залишається складною ситуація і на Бахмутському відрізку.

За даними ресурсу, така велика кількість тіл ліквідованих окупантів не спостерігалася тут ще з весни. Найбільше трупів загарбників - у районі Павлівки, далі йде район Бахмута.

На Сватівському напрямку села Кислівка, Гряниківка та Синьківка (Харківська область) були переведені у "зелену зону". Ці населені пункти були звільнені вже давно, але лише зараз у соцмережах з'явилися докази поїздок волонтерів до цих сіл.

Українські військові продовжують тиснути на російських окупантів, але без суттєвих змін на лінії бойового зіткнення.

Ситуація на інших напрямках

На півночі України на ділянці біля державного кордону - без змін. У мережі з'явилося відео, як один із прикордонників перетнув лінію фронту з Білоруссю на кілька метрів і повернувся назад.

"Під час війни в цьому нема абсолютно нічого поганого. Поганим є лише існування даної помилки на карті Європи", - зазначається в публікації на ресурсі.

На Запорізькому та Таврійських відрізках фронту - без змін.

Війська РФ ведуть обстріл правого берега Дніпра в Херсонській області відтоді, як вийшли звідти.