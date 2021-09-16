ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Онлайна не будет. Киевская ОГА закроет школы, где недостаточно вакцинированных

Новина українською →
Киевская область, Четверг 16 сентября 2021 20:53
Онлайна не будет. Киевская ОГА закроет школы, где недостаточно вакцинированных Фото: глава Киевской ОГА Василий Володин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киевской области закроют школы, если в них будет недостаточно вакцинированных работников. При введении "желтой" зоны в учебных заведениях должно быть привито по меньшей мере 80% педагогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже в поселениях карантинных нормах. Но есть условие - работать только те школы, где вакцинировано 80% работников. В лицее сейчас, например, прививки получил 61% учителей", - заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

При этом он добавил, что если до 20 сентября не будет вакцинировано 80% работников, то дистанционно уроки проводится не будут.

Володин подчеркнул, что такая мера является вынужденной, поскольку в области начала расти количество больных коронавирусом, а также увеличивается уровень госпитализации.

"Требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается всех - и социальной сферы и бизнеса. К тому же прививки сейчас - это единственный способ защититься от болезни", - добавил он.

Напомним, Черновицкая и Закарпатская области отправят на карантин те школы и детсады, в которых не будет вакцинировано 80% персонала.

Кроме того, в Офисе президента поручили главам Киева и ОГА обеспечить вакцинацию 80% работников образования хотя бы одной дозой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область школа
NEWS
Судебная реформа: Совет судей пообещал избрать членов Этического совета, но не назвал сроков
Судебная реформа: Совет судей пообещал избрать членов Этического совета, но не назвал сроков
DAILY
Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться