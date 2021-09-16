Онлайна не будет. Киевская ОГА закроет школы, где недостаточно вакцинированных
В Киевской области закроют школы, если в них будет недостаточно вакцинированных работников. При введении "желтой" зоны в учебных заведениях должно быть привито по меньшей мере 80% педагогов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
"В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже в поселениях карантинных нормах. Но есть условие - работать только те школы, где вакцинировано 80% работников. В лицее сейчас, например, прививки получил 61% учителей", - заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.
При этом он добавил, что если до 20 сентября не будет вакцинировано 80% работников, то дистанционно уроки проводится не будут.
Володин подчеркнул, что такая мера является вынужденной, поскольку в области начала расти количество больных коронавирусом, а также увеличивается уровень госпитализации.
"Требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается всех - и социальной сферы и бизнеса. К тому же прививки сейчас - это единственный способ защититься от болезни", - добавил он.
Напомним, Черновицкая и Закарпатская области отправят на карантин те школы и детсады, в которых не будет вакцинировано 80% персонала.
Кроме того, в Офисе президента поручили главам Киева и ОГА обеспечить вакцинацию 80% работников образования хотя бы одной дозой.