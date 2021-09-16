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Онлайну не буде. Київська ОДА закриє школи, де недостатньо вакцинованих

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Київська область, Четвер 16 вересня 2021 20:53
Онлайну не буде. Київська ОДА закриє школи, де недостатньо вакцинованих Фото: голова Київської ОДА Василь Володін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Київській області закриють школи, якщо в них буде недостатньо вакцинованих працівників. При введенні "жовтої" зони в навчальних закладах має бути щеплено щонайменше 80% педагогів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської ОДА.

"Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть у поселеннях карантинних нормах. Але є умова - працювати тільки ті школи, де вакциновано 80% працівників. У ліцеї зараз, наприклад, щеплення отримав 61% вчителів", - заявив голова Київської ОДА Василь Володін.

При цьому він додав, що якщо до 20 Вересня не буде вакциновано 80% працівників, то Дистанційно уроки проводиться не будуть.

Володін підкреслив, що такий захід є вимушеним, оскільки в області почала зростати кількість хворих коронавірусом, а також збільшується рівень госпіталізації.

"Вимога мати 80% вакцинованих у колективі стосується всіх - і соціальної сфери та бізнесу. До того ж щеплення зараз - це єдиний спосіб захиститися від хвороби", - додав він.

Нагадавши, Чернівецька та Закарпатська області відправлять на карантин ті школи і дитсадки, в яких не буде вакциновано 80% персоналу.

Крім того, в офісі президента доручили головам Києва та ОДА забезпечити вакцинацію 80% працівників освіти хоча б однією дозою.

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