Онлайн-школа ThinkGlobal перша в Україні зробила ШІ повноцінним працівником

Українська дистанційна освіта дедалі більше спирається на автоматизацію, і онлайн-школа ThinkGlobal першою в країні зробила штучний інтелект штатним співробітником, а не допоміжним сервісом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Це ліцензований заклад освіти для 1–11 класів і одна з провідних дистанційних шкіл України, випускники якої успішно складають НМТ і без проблем вступають до українських та закордонних ЗВО.

Хто з агентів за що відповідає

Кожного ШІ-агента школа писала самостійно, під конкретну ділянку роботи:

Іван – вступ, документи та розклад.

Дарія – супровід учня протягом навчання.

Віктор – контроль якості уроків.

Олександр – реклама й аналітика.

Остап – стабільна робота сайту.

Антон – адміністрування даних.

Ліза – підтримка вчителів.

Тесля – платформа для агентів.

Наступним кроком заявлено ШІ-вчителя з відео та голосом, але як додаткову опцію, а не заміну живим урокам. Незмінним лишається головне: уроки веде вчитель, а рішення щодо дитини ухвалює людина.

Посада замість функції: чому за цим майбутнє

Сенс не в тому, скільки агентів працює, а в тому, що кожен має посаду й відповідає за результат на своїй ділянці. Для родини це відповідь за хвилини замість очікування до наступного робочого дня, перевірка всіх уроків замість вибіркової та можливість будь-коли перемкнутися на людину: агент передає розмову далі.

Першу лінію спілкування тримає ШІ-консультант з анімованим аватаром – розмова з ним відбувається як відеодзвінок: він відповідає голосом, тримає паузи й реагує мімікою.

Окремий агент розбирає записи занять: чи був кожен учень залучений до діалогу, чи прозвучало запитання про домашнє завдання, чи немає ознак булінгу. Виявлені відхилення лишаються відкритими, доки вчитель їх не виправить. Як влаштовані всі ролі та де проходять межі повноважень агентів, школа описує в розділі "Команда AI" – ознайомитися можна за посиланням.

Основні формати навчання та ціни на 2026-2027 рік

Нижче – основні шкільні формати, окрім яких школа пропонує й позакласні напрями. Розклад усіх груп відкритий ще до реєстрації, а вартість школа рахує і помісячно, і за окремий живий урок.

Формат навчання Живі уроки Вартість Повний день онлайн (1–11 клас) 16–25 на тиждень 6 800–7 960 грн/міс Друга зміна онлайн (1–11 клас) 10 на тиждень 4 500 грн/міс Вільне відвідування онлайн (1–10 клас) 4–8 за бажанням 2 200 грн/міс Документ про освіту (екстернат) онлайн (1–11 клас) 1 контрольна на рік 4 900 грн/рік

Оцінки, відвідуваність і стан рахунку батьки бачать у безоплатному застосунку ThinkGlobal Parent App для iPhone та Android.

Куди рухається освітній ринок

Галузь поступово переходить від загальної фрази про використання ШІ до конкретики, яку можна перевірити: які процеси автоматизовані, хто відповідає за результат і що саме бачить родина.

Дистанційний формат має тут перевагу за визначенням – кожен урок лишається в записі, який можна переглянути, а не відновлювати зі слів.