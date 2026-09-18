Онлайн-школа ThinkGlobal первая в Украине сделала ИИ полноценным работником
Украинское дистанционное образование все больше опирается на автоматизацию, и онлайн-школа ThinkGlobal первой в стране сделала искусственный интеллект штатным сотрудником, а не вспомогательным сервисом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.
Это лицензированное учебное заведение для 1–11 классов и одна из ведущих дистанционных школ Украины, выпускники которой успешно сдают НМТ и без проблем вступают в украинские и зарубежные ВУЗы.
Кто из агентов за что отвечает
Каждого ИИ-агента школа писала самостоятельно, под конкретный участок работы:
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Иван – вступление, документы и расписание.
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Дария – сопровождение учащегося на протяжении учебы.
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Виктор – контроль качества уроков.
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Александр – реклама и аналитика.
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Остап – стабильная работа сайта.
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Антон – администрирование данных.
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Лиза – поддержка учителей.
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Плотник – платформа для агентов.
Следующим шагом заявлено ИИ-учителя с видео и голосом, но как дополнительную опцию, а не замену живым урокам. Неизменным остается главное: уроки ведет учитель, а решение по ребенку принимает человек.
Должность вместо функции: почему за этим будущее
Смысл не в том, сколько агентов работает, а в том, что каждый занимает должность и отвечает за результат на своем участке. Для семьи это ответ за минуты вместо ожидания на следующий рабочий день, проверка всех уроков вместо выборочной и возможность в любой момент переключиться на человека: агент передает разговор дальше.
Первую линию общения держит ИИ-консультант с анимированным аватаром – разговор с ним происходит как видеозвонок: он отвечает голосом, держит паузы и реагирует на мимику.
Отдельный агент разбирает записи занятий: был ли каждый ученик вовлечен в диалог, прозвучал ли вопрос о домашнем задании, нет ли признаков буллинга. Выявленные отклонения остаются открытыми до тех пор, пока учитель их не исправит. Как устроены все роли и где проходят границы полномочий агентов, школа описывает в разделе "Команда AI" – ознакомиться можно по ссылке.
Основные форматы обучения и цены на 2026-2027 год
Ниже – основные школьные форматы, кроме которых школа предлагает и внеклассные направления. Расписание всех групп открыто еще до регистрации, а стоимость школа считает и помесячно, и за отдельный живой урок.
|
Формат обучения
|
Живые уроки
|
Стоимость
|
Полный день онлайн (1–11 класс)
|
16–25 в неделю
|
6 800–7 960 грн/мес
|
Вторая смена онлайн (1–11 класс)
|
10 в неделю
|
4 500 грн/мес
|
Свободное посещение онлайн (1–10 класс)
|
4–8 по желанию
|
2 200 грн/мес
|
Документ об образовании (экстернат) онлайн (1–11 класс)
|
1 контрольная в год
|
4 900 грн/год
Оценки, посещаемость и состояние счета родители видят в бесплатном приложении ThinkGlobal Parent App для iPhone и Android.
Куда двигается образовательный рынок
Отрасль постепенно переходит от общей фразы об использовании ИИ к конкретике, которую можно проверить: какие процессы автоматизированы, кто отвечает за результат и что видит семья.
Дистанционный формат имеет преимущество по определению – каждый урок остается в записи, которую можно просмотреть, а не восстанавливать со слов.