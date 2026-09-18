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Главная » Жизнь » Образование

Онлайн-школа ThinkGlobal первая в Украине сделала ИИ полноценным работником

12:27 18.09.2026 Пт
3 мин
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aimg Юлия Бойко
Онлайн-школа ThinkGlobal первая в Украине сделала ИИ полноценным работником ИИ стал полноценным работником в онлайн-школе ThinkGlobal (фото: пресс-служба)
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Украинское дистанционное образование все больше опирается на автоматизацию, и онлайн-школа ThinkGlobal первой в стране сделала искусственный интеллект штатным сотрудником, а не вспомогательным сервисом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Это лицензированное учебное заведение для 1–11 классов и одна из ведущих дистанционных школ Украины, выпускники которой успешно сдают НМТ и без проблем вступают в украинские и зарубежные ВУЗы.

Кто из агентов за что отвечает

Каждого ИИ-агента школа писала самостоятельно, под конкретный участок работы:

  • Иван – вступление, документы и расписание.

  • Дария – сопровождение учащегося на протяжении учебы.

  • Виктор – контроль качества уроков.

  • Александр – реклама и аналитика.

  • Остап – стабильная работа сайта.

  • Антон – администрирование данных.

  • Лиза – поддержка учителей.

  • Плотник – платформа для агентов.

Следующим шагом заявлено ИИ-учителя с видео и голосом, но как дополнительную опцию, а не замену живым урокам. Неизменным остается главное: уроки ведет учитель, а решение по ребенку принимает человек.

Должность вместо функции: почему за этим будущее

Онлайн-школа ThinkGlobal первая в Украине сделала ИИ полноценным работником

Смысл не в том, сколько агентов работает, а в том, что каждый занимает должность и отвечает за результат на своем участке. Для семьи это ответ за минуты вместо ожидания на следующий рабочий день, проверка всех уроков вместо выборочной и возможность в любой момент переключиться на человека: агент передает разговор дальше.

Первую линию общения держит ИИ-консультант с анимированным аватаром – разговор с ним происходит как видеозвонок: он отвечает голосом, держит паузы и реагирует на мимику.

Отдельный агент разбирает записи занятий: был ли каждый ученик вовлечен в диалог, прозвучал ли вопрос о домашнем задании, нет ли признаков буллинга. Выявленные отклонения остаются открытыми до тех пор, пока учитель их не исправит. Как устроены все роли и где проходят границы полномочий агентов, школа описывает в разделе "Команда AI" – ознакомиться можно по ссылке.

Основные форматы обучения и цены на 2026-2027 год

Онлайн-школа ThinkGlobal первая в Украине сделала ИИ полноценным работником

Ниже – основные школьные форматы, кроме которых школа предлагает и внеклассные направления. Расписание всех групп открыто еще до регистрации, а стоимость школа считает и помесячно, и за отдельный живой урок.

Формат обучения

Живые уроки

Стоимость

Полный день онлайн (1–11 класс)

16–25 в неделю

6 800–7 960 грн/мес

Вторая смена онлайн (1–11 класс)

10 в неделю

4 500 грн/мес

Свободное посещение онлайн (1–10 класс)

4–8 по желанию

2 200 грн/мес

Документ об образовании (экстернат) онлайн (1–11 класс)

1 контрольная в год

4 900 грн/год

Оценки, посещаемость и состояние счета родители видят в бесплатном приложении ThinkGlobal Parent App для iPhone и Android.

Куда двигается образовательный рынок

Отрасль постепенно переходит от общей фразы об использовании ИИ к конкретике, которую можно проверить: какие процессы автоматизированы, кто отвечает за результат и что видит семья.

Дистанционный формат имеет преимущество по определению – каждый урок остается в записи, которую можно просмотреть, а не восстанавливать со слов.

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