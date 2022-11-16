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Онлайн школа англійської – навчальний заклад для нових знань

Новость на русском →
Середа 16 листопада 2022 17:37

Сучасний ритм людства змушує багатьох вивчати англійську мову, щоб надалі не просто перекладати окремі слова, а повноцінно спілкуватися. Деякі непогано вивчили мову в школі, інші в інституті чи університеті, але у будь-якому разі знання потрібно відточувати. Непоганим джерелом цих знань стане школа EnglishDom, де є можливість записатися на курси та з перших днів отримати важливу інформацію.

Онлайн школа англійської – навчальний заклад для нових знань

За допомогою навчального закладу буде можливість подолати мовний бар'єр, навчиться правильно писати та вимовляти слова, розширити словниковий запас, підвищити поточні знання та багато іншого. Як тільки Онлайн школа англійської обрана, необхідно зосередитися і направити всі свої сили на навчання. Можливо, саме англійська стане тим інструментом, щоб отримати просування на роботі.

Переваги курсів онлайн

Скориставшись послугами школи англійської мови, можна розраховувати на наступний набір переваг:

  • Комфортність та гнучкість. Навчання проводиться невеликими групами, що дозволить учням максимально швидко засвоювати інформацію, а вчителям багато часу приділяти конкретним учасникам навчального процесу;
  • Високий рівень професіоналізму. Фахівці використовують інноваційні технології та методики, а також підтверджують свою кваліфікацію за допомогою курсів. На це є відповідні сертифікати;
  • Особистісний розвиток. Крім отримання знань англійської мови багато хто може виявляти ораторську майстерність та підвищувати свої інші навички;
  • Видача сертифікатів. Після навчання у школі англійської мови кожен отримує відповідний документ про її закінчення.

Завдяки EnglishDom англійська мова набагато ближча, ніж здається.

Тестування знань

Не лише учень школи, а й кожен охочий може пройти відповідний тест, щоб перевірити рівень знань. Безкоштовний тест дозволить перевірити рівень граматики, читання, словникового запасу та сприйняття мови на слух. Навички оцінюються в режимі онлайн за лічені хвилини.

У результаті кожен користувач отримує точний результат рівня знань. Завдяки цьому вдасться зрозуміти, які сторони сильні, а які слабкі. Після цього потрібно наголосити на конкретних блоках інформації. Це відмінний інструмент для тих, хто в принципі знає мову, але деякі елементи хоче перевірити і підтягнути.

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