Онлайн-сервіси УЗ працюють з перебоями: що робити, якщо не вдається купити квиток

Після масштабної кібератаки на "Укрзалізницю" відновлення онлайн-сервісів триває. Через підвищене навантаження можливі збої в роботі застосунку та сайту продажу квитків.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю" .

У компанії зазначають, щоб зменшити навантаження, відкрито додаткові каси у містах із найбільшим пасажиропотоком. Так, у Києві працюють 27 кас: 25 на Центральному вокзалі та 2 додаткові на Південному. У Львові збільшено кількість кас до 10.

"Укрзалізниця" відкриває додаткові каси на вокзалах у Києві та Львові (фото: "Укрзалізниця")

На вокзалах пасажирам допомагають "янголи" "Укрзалізниці" - вони консультують щодо купівлі та повернення квитків, а також посадки на поїзд.

ІТ-команда УЗ разом із партнерами продовжує працювати над усуненням наслідків атаки та стабілізацією системи.