Онлайн-сервіси УЗ працюють з перебоями: що робити, якщо не вдається купити квиток
Після масштабної кібератаки на "Укрзалізницю" відновлення онлайн-сервісів триває. Через підвищене навантаження можливі збої в роботі застосунку та сайту продажу квитків.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".
У компанії зазначають, щоб зменшити навантаження, відкрито додаткові каси у містах із найбільшим пасажиропотоком. Так, у Києві працюють 27 кас: 25 на Центральному вокзалі та 2 додаткові на Південному. У Львові збільшено кількість кас до 10.
"Укрзалізниця" відкриває додаткові каси на вокзалах у Києві та Львові (фото: "Укрзалізниця")
На вокзалах пасажирам допомагають "янголи" "Укрзалізниці" - вони консультують щодо купівлі та повернення квитків, а також посадки на поїзд.
ІТ-команда УЗ разом із партнерами продовжує працювати над усуненням наслідків атаки та стабілізацією системи.
Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків після масштабної кібератаки, що сталася 23 березня 2025 року. Завдяки безперервній роботі фахівців протягом 89 годин вдалося відновити базовий функціонал сайту та застосунку, зокрема продаж та повернення квитків на всі напрямки з можливістю придбання за 20 діб до відправлення.
Наразі система може зазнавати тимчасових технічних перебоїв через пікові навантаження. Пасажирів просять користуватися онлайн-сервісами лише за нагальної потреби. Водночас, на вокзалах Києва та Львова відкрито додаткові каси для зручності пасажирів.
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