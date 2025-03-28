Онлайн-сервисы УЗ работают с перебоями: что делать, если не удается купить билет
После масштабной кибератаки на "Укрзализныцю" восстановление онлайн-сервисов продолжается. Из-за повышенной нагрузки возможны сбои в работе приложения и сайта продажи билетов.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В компании отмечают, чтобы уменьшить нагрузку, открыты дополнительные кассы в городах с наибольшим пассажиропотоком. Так, в Киеве работают 27 касс: 25 на Центральном вокзале и 2 дополнительные на Южном. Во Львове увеличено количество касс до 10.
"Укрзализныця" открывает дополнительные кассы на вокзалах в Киеве и Львове (фото: "Укрзализныця")
На вокзалах пассажирам помогают "ангелы" "Укрзализныци" - они консультируют по покупке и возврату билетов, а также посадке на поезд.
ИТ-команда УЗ вместе с партнерами продолжает работать над устранением последствий атаки и стабилизацией системы.
Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов после масштабной кибератаки, произошедшей 23 марта 2025 года. Благодаря непрерывной работе специалистов в течение 89 часов удалось восстановить базовый функционал сайта и приложения, в частности продажу и возврат билетов на все направления с возможностью приобретения за 20 суток до отправления.
Сейчас система может испытывать временные технические перебои из-за пиковых нагрузок. Пассажиров просят пользоваться онлайн-сервисами только при необходимости. В то же время, на вокзалах Киева и Львова открыты дополнительные кассы для удобства пассажиров.
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