Онлайн платформой 104.ua пользуются почти 111 тысяч клиентов "Ровногаза"

С начала года "личный кабинет" на сайте 104.ua зарегистрировали почти 50 тысяч потребителей АО "Ровногаз". Общее количество пользователей онлайн-сервиса достигла 111 тысяч, что составляет почти 43% от общего количества клиентов компании.

Об этом сообщает пресс-служба "Ровногаза".

"Впрочем в период карантина жители продолжают активно приобщаться к использованию дистанционного онлайн-сервиса. Так, ежемесячно к онлайн платформе присоединяются в среднем от 5 до 10 тысяч клиентов. 16 ноября 2020 года на сайте 104.ua заработала новая многофункциональная платформа для потребителей газа. Она открывает клиентам уникальные онлайн-сервисы и возможности расчетов за газ и его доставку", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, одним из главных преимуществ стала возможность оплаты за газ и его распределение в "один клик". Таким образом, зачисление денежных средств по двум счетам производится одним платежом и позволяет клиентам сэкономить на комиссии банковского учреждения.

"В этом году возможности "личного кабинета" на 104.ua были существенно расширены. Сейчас создана возможность управлять личными счетами в различных газовых компаниях с одного аккаунта, независимо от их места расположения. Существенным преимуществом является опция присоединения к одному аккаунту до 25 лицевых счетов, - рассказывает начальник управления клиентского сервиса АО "Ровногаз" Александр Ващук. – Новая мультифункциональность системы 104.ua дает клиентам возможность заботиться о своих близких из любого уголка Украины. В условиях пандемии, это достаточно удобно и безопасно."

Интерфейс "личного кабинета" на платформе 104.ua адаптирован под все виды девайсов (комп'ютер, смартфон или планшет), а также операционные системы Android и iOS.

Для почти 100 тысяч потребителей газа в Ровенской области, зарегистрировавшие "личный кабинет" 104.ua на прежней платформе, новые возможности стали доступны автоматически. А клиенты, которые изъявят желание создать личный кабинет, могут выбрать удобный для себя способ регистрации - по телефону или е-mail.

"Эти инновационные решения доступны с любого девайса и позволяют уберечься от лишних контактов в общественных местах, а также дают возможность позаботиться о близких", - говорится в сообщении.