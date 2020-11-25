Онлайн платформою 104.ua користуються майже 111 тисяч клієнтів "Рівнегазу"

З початку року "особистий кабінет" на сайті 104.ua зареєстрували майже 50 тисяч споживачів АТ "Рівнегаз". Загальна кількість користувачів онлайн-сервісу сягнула 111 тисяч, що становить майже 43% від загальної кількості клієнтів компанії.

Про це повідомляє прес-служба "Рівнегазу".

"Втім у період карантину рівняни продовжують активно долучатись до використання дистанційного онлайн-сервісу. Так, щомісяця до онлайн платформи приєднуються в середньому від 5 до 10 тис клієнтів. 16 листопада 2020 року на сайті 104.ua запрацювала нова багатофункціональна платформа для споживачів газу. Вона відкриває клієнтам унікальні онлайн-сервіси та можливості розрахунків за газ і його доставку", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, однією з головних переваг стала можливість оплати за газ та його розподіл в "один клік". Таким чином, зарахування коштів за двома рахунками проводиться одним платежем і дозволяє клієнтам заощадити на комісії банківської установи.

"У цьому році можливості "особистого кабінету" на 104.ua були суттєво розширені. Нині створено можливість управляти особовими рахунками в різних газових компаніях з одного акаунта, незалежно від їх місця розташування. Неабиякою перевагою є опція приєднання до одного акаунту до 25 особових рахунків, - розповідає начальник управління клієнтського сервісу АТ "Рівнегаз" Олександр Ващук. – Нова мультифункціональність системи 104.ua дає клієнтам можливість піклуватись про своїх близьких з будь-якого куточка України. В умовах пандемії, це досить зручно та безпечно."

Інтерфейс "особистого кабінету" на платформі 104.ua адаптований під всі види девайсів (комп'ютер, планшет або смартфон), а також операційні системи Android і iOS.

Для майже 100 тисяч споживачів газу в Рівненській області, які зареєстрували "особистий кабінет" 104.ua на колишній платформі, нові можливості стали доступні автоматично. А клієнти, які виявлять бажання створити особистий кабінет, можуть обрати зручний для себе спосіб реєстрації - за номером телефону або е-mail.

"Ці інноваційні рішення доступні з будь-якого девайсу і дозволяють уберегтися від зайвих контактів в громадських місцях, а також дають можливість потурбуватись про близьких", - йдеться у повідомленні.