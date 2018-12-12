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Онлайн-конференция Student’s Day: как стать успешным интернет-маркетологом

Новости » Новости компаний    12.12.2018 - 13:11
Онлайн-конференция Student’s Day: как стать успешным интернет-маркетологом

В 2018 году команда Академии интернет-маркетинга WebPromoExperts организовали 6 тематических онлайн-конференций, более 10 семинаров и 100 вебинаров, запускала множество оффлайн и онлайн курсов, проводила огромное количество корпоративных тренингов для лидирующих компаний на международном рынке.

И по традиции завершающим аккордом этого года будет онлайн-конференция Student’s Day, посвященная выпускникам академии, которые достигли профессиональных высот и стали экспертам на рынке интернет-маркетинга. Их достижения и успехи, по праву, можно считать лучшим сертификатом качества и показателем эффективности обучения.

Онлайн-конференция Student’s Day: как стать успешным интернет-маркетологом

Немного о конференции:

Когда: 21 декабря, пятница, начало в 10:00 (по Киеву)

Формат: онлайн + общение в чате

Участие: бесплатное + в подарок запись конференции и презентации

Длительность: 10 часов прямого эфира, 18 получасовых докладов на основе успешных кейсов продвижения бизнеса в сети

Среди докладчиков:

  • Евгений Тришин (Директор по диджитализации Ашан Украина)

  • Андрей Скоцык (Руководитель отдела маркетинга в Укрпочта)

  • Роман Саган (Руководитель отдела интернет-маркетинга в Бизнес-Конструктор)

  • Анастасия Овчаренко (Руководитель в Tess Lab)

  • Александр Духота (Заместитель директора по техническим вопросам в Visotsky Consulting CIS)

  • Юлия Кметь (Руководитель отдела маркетинга в Inspe)

  • Светлана Дармограй (Руководитель отдела маркетинга в Будинок Іграшок) и другие

  • Ольга Мамакина (Заместитель директора по развитию интернет проектов в ПРО-ФАРМА) и многие другие.

Кому будет особенно полезна конференция:  владельцам бизнеса, интернет-маркетологам и всем, кто хочет повысить свою компетенцию и профессионализм в сфере digital.

На конференции вы сможете:

  • Узнать, с чего начинать и что нужно, чтобы построить свою карьеру в интернет-маркетинге

  • Найти свежие идеи в кейсах и опыте выпускников академии

  • Узнать, как стать успешным специалистом в интернет-маркетинге и начать зарабатывать больше

  • Понять, чего ожидать и как избежать распространенных ошибок в ведении бизнеса онлайн

  • Увидеть, как на практике делается то, что вы собираетесь внедрить

  • Услышать об эффективных инструментах и понять, куда двигаться дальше в своей работе

  • Получить ответы от спикеров на все свои вопросы

Как попасть на конференцию? Участие бесплатное, вам всего лишь нужно зарегистрироваться. В день эфира вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.

Организаторы:  WebPromoExperts, WebPromo

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