Онлайн-конференция Student’s Day: как стать успешным интернет-маркетологом

В 2018 году команда Академии интернет-маркетинга WebPromoExperts организовали 6 тематических онлайн-конференций, более 10 семинаров и 100 вебинаров, запускала множество оффлайн и онлайн курсов, проводила огромное количество корпоративных тренингов для лидирующих компаний на международном рынке.
И по традиции завершающим аккордом этого года будет онлайн-конференция Student’s Day, посвященная выпускникам академии, которые достигли профессиональных высот и стали экспертам на рынке интернет-маркетинга. Их достижения и успехи, по праву, можно считать лучшим сертификатом качества и показателем эффективности обучения.
Немного о конференции:
Когда: 21 декабря, пятница, начало в 10:00 (по Киеву)
Формат: онлайн + общение в чате
Участие: бесплатное + в подарок запись конференции и презентации
Длительность: 10 часов прямого эфира, 18 получасовых докладов на основе успешных кейсов продвижения бизнеса в сети
Среди докладчиков:
Евгений Тришин (Директор по диджитализации Ашан Украина)
Андрей Скоцык (Руководитель отдела маркетинга в Укрпочта)
Роман Саган (Руководитель отдела интернет-маркетинга в Бизнес-Конструктор)
Анастасия Овчаренко (Руководитель в Tess Lab)
Александр Духота (Заместитель директора по техническим вопросам в Visotsky Consulting CIS)
Юлия Кметь (Руководитель отдела маркетинга в Inspe)
Светлана Дармограй (Руководитель отдела маркетинга в Будинок Іграшок) и другие
Ольга Мамакина (Заместитель директора по развитию интернет проектов в ПРО-ФАРМА) и многие другие.
Кому будет особенно полезна конференция: владельцам бизнеса, интернет-маркетологам и всем, кто хочет повысить свою компетенцию и профессионализм в сфере digital.
На конференции вы сможете:
Узнать, с чего начинать и что нужно, чтобы построить свою карьеру в интернет-маркетинге
Найти свежие идеи в кейсах и опыте выпускников академии
Узнать, как стать успешным специалистом в интернет-маркетинге и начать зарабатывать больше
Понять, чего ожидать и как избежать распространенных ошибок в ведении бизнеса онлайн
Увидеть, как на практике делается то, что вы собираетесь внедрить
Услышать об эффективных инструментах и понять, куда двигаться дальше в своей работе
Получить ответы от спикеров на все свои вопросы
Как попасть на конференцию? Участие бесплатное, вам всего лишь нужно зарегистрироваться. В день эфира вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.
Организаторы: WebPromoExperts, WebPromo
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