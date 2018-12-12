Онлайн-конференція student's Day: як стати успішним інтернет-маркетологом

В 2018 році команда Академії інтернет-маркетингу WebPromoExperts організували 6 тематичних онлайн-конференцій, більше 10 семінарів і 100 вебінарів, запускала безліч оффлайн і онлайн курсів, проводила величезну кількість корпоративних тренінгів для лідируючих компаній на міжнародному ринку.

І за традицією завершальним акордом цього року буде онлайн-конференція Student's Day, присвячена випускникам академії, які досягли професійних висот і стали експертам на ринку інтернет-маркетингу. Їх досягнення та успіхи, по праву, можна вважати кращим сертифікатом якості і показником ефективності навчання.





Трохи про конференцію:

Коли: 21 грудня, п'ятниця, початок о 10:00 (за Києвом)

Формат: онлайн + спілкування в чаті

Участь: безкоштовне + у подарунок запис конференції і презентації

Тривалість: 10 годин прямого ефіру, 18 півгодинних доповідей на основі успішних кейсів просування бізнесу в мережі

Серед доповідачів:

Євген Тришин (Директор з диджитализации Ашан Україна)

Андрій Скоцык (Керівник відділу маркетингу в Укрпошта)

Роман Саган (Керівник відділу інтернет-маркетингу в Бізнес-Конструктор)

Анастасія Овчаренко (Керівник в Tess Lab)

Олександр Задуха (Заступник директора з технічних питань в Visotsky Consulting CIS)

Юлія Кметь (Керівник відділу маркетингу в Inspe)

Світлана Дармограй (Керівник відділу маркетингу в Будинок Іграшок) та інші

Ольга Мамакина (Заступник директора з розвитку інтернет-проектів в ПРО-ФАРМА) і багато інші

Кому буде особливо корисна конференція: власникам бізнесу, інтернет-маркетологам і всім, хто хоче підвищити свою компетенцію і професіоналізм у сфері digital.

На конференції ви зможете:

Дізнатися, з чого починати і що потрібно, щоб побудувати свою кар'єру в інтернет-маркетингу

Знайти свіжі ідеї в кейсах і досвід випускників академії

Дізнатися, як стати успішним фахівцем в інтернет-маркетингу та почати заробляти більше

Зрозуміти, чого очікувати і як уникнути поширених помилок у веденні бізнесу онлайн

Побачити, як на практиці робиться те, що ви збираєтеся запровадити

Почути про ефективні інструменти і зрозуміти, куди рухатися далі у своїй роботі

Отримати відповіді від спікерів на всі свої питання

Як потрапити на конференцію? Участь безкоштовна, вам всього лише потрібно зарегистрироваться. В день ефіру вам буде надіслано лист з нагадуванням і посиланням на її проведення.

Організатори: WebPromoExperts, WebPromo

Вам може бути цікаво: кращі курси з інтернет маркетингу

СТАТИ УЧАСНИКОМ!