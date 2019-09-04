ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Онлайн-конференция Сase Day: 8 часов разбора реальных кейсов в интернет-маркетинге 

Новости » Новости компаний    04.09.2019 - 15:10
Онлайн-конференция Сase Day: 8 часов разбора реальных кейсов в интернет-маркетинге 

Лето — замечательная пора не только для отдыха, но и для самообразования и обучения. Пока другие отдыхают, у вас есть прекрасная возможность прокачать свои навыки в интернет-маркетинге на бесплатной онлайн-конференции — Сase Day, которую проводят наши партнеры и друзья Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts.

Что такое Сase Day? Это ежегодная онлайн-конференция, посвященная разбору реальных кейсов выпускников WebPromoExperts. Каждый из них успешно закончил курсы, достиг профессиональных высот и готов поделиться своими результатами с вами.

Когда и где? 9 августа, начало в 10:00, онлайн.

Что вас ожидает на конференции?

  • 14 получасовых докладов с реальными кейсами и личным опытом выпускников;

  • 8 часов вдохновляющих примеров и свежих идей;

  • возможность задать интересующий вопрос спикеру в чате.

Вы услышите кейсы Ашан, Grand Admiral Resort & SPA, ООН в Украине, VR Group, Кормотех и еще много других успешных историй продвижения в интернете.

На конференции вы сможете:

  • понять с чего начинать и что нужно знать, чтобы построить свою карьеру в интернет-маркетинге.

  • найти свежие идеи в кейсах и опыте выпускников академии.

  • сформировать стратегию SEO-продвижения для разных ниш.

  • разобраться, как эффективно продвигать в интернете B2B компанию на примере успешных кейсов.

  • узнать, как эффективно использовать социальные сети при нулевом бюджете.

  • услышать об эффективных инструментах и понять, куда двигаться дальше в своей работе.

  • получить ответы от спикеров на все свои вопросы.

Мероприятие будет особенно полезно, если вы:

  • владелец малого и среднего бизнеса, который хочет получить самую свежую и полезную информацию отрасли комплексно;

  • специалист по интернет-маркетингу, который хочет повысить свою компетенцию и профессионализм;

  • начинающий специалист, который хочет освоить перспективную отрасль digital-маркетинга;

  • тот, кому интересна и близка тематика интернет-маркетинга.

Видеоприглашение: https://www.youtube.com/watch?v=Ym6ujRtqgRY

Как стать участником? Участие бесплатное, вам всего лишь нужно зарегистрироваться. В день конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.

Для того, чтобы вы смогли изучить детально все доклады — в подарок вы получите запись и презентации спикеров. Впитывайте новые знания, применяйте их на практике и осенью готовьтесь покорять новые вершины в интернет-маркетинге.

Зарегистрироваться

Вам это может быть полезным: курсы интернет-маркетинга

Новости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь