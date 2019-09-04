Онлайн-конференція Саѕе Day: 8 годин вирішення реальних кейсів в інтернет-маркетингу

Літо — чудова пора не лише для відпочинку, але і для самоосвіти та навчання. Поки інші відпочивають, у вас є прекрасна можливість прокачати свої навички в інтернет-маркетингу на безкоштовної онлайн-конференції — Саѕе Day, яку проводять наші партнери і друзі Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts.

Що таке Саѕе Day? Це щорічна онлайн-конференція, присвячена розбору реальних кейсів випускників WebPromoExperts. Кожен з них успішно закінчив курси, досяг професійних висот і готовий поділитися своїми результатами з вами.

Коли і де? 9 серпня, початок о 10:00, онлайн.

Що вас очікує на конференції?

14 півгодинних доповідей з реальними кейсами і особистим досвідом випускників;

8 годин надихаючих прикладів і свіжих ідей;

можливість задати питання спікеру в чаті.

Ви почуєте кейси Ашан, Grand Admiral Resort & SPA, ООН в Україні, VR Group, Кормотех і ще багато інших успішних історій просування в інтернеті.

На конференції ви зможете:

зрозуміти з чого починати і що потрібно знати, щоб побудувати свою кар'єру в інтернет-маркетингу.

знайти свіжі ідеї в кейсах і досвід випускників академії.

сформувати стратегію SEO-просування для різних ніш.

розібратися, як ефективно просувати в інтернеті B2B компанію на прикладі успішних кейсів.

дізнатися, як ефективно використовувати соціальні мережі при нульовому бюджет.

почути про ефективні інструменти і зрозуміти, куди рухатися далі у своїй роботі.

отримати відповіді від спікерів на всі свої запитання.

Захід буде особливо корисно, якщо ви:

власник малого і середнього бізнесу, який хоче отримати найсвіжішу та корисну інформацію галузі комплексно;

спеціаліст з інтернет-маркетингу, який хоче підвищити свою компетенцію і професіоналізм;

молодий спеціаліст, який хоче освоїти перспективну галузь digital-маркетингу;

той, кому цікава і близька тематика інтернет-маркетингу

Видеоприглашение: https://www.youtube.com/watch?v=Ym6ujRtqgRY

Як стати учасником? Участь безкоштовна, вам всього лише потрібно зарегистрироваться. В день конференції вам буде надіслано лист з нагадуванням і посиланням на її проведення.

Для того, щоб ви змогли детально вивчити всі доповіді — в подарунок ви отримаєте запис і презентації спікерів. Вбирайте нові знання, застосовувати їх на практиці і восени готуйтеся підкорювати нові вершини в інтернет-маркетингу.

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