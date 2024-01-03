Український патріотичний бізнес: хто новий хазяїн Космолот?

Онлайн-казино Космолот – помітний гравець української гемблінгової індустрії. При цьому досягнення платформи не обмежуються широким вибором ігор, чесністю з клієнтами та високоякісною роботою служби підтримки.

Cosmolot став першою компанією, яка отримала ліцензію КРАІЛ, що дає право на проведення ігор казино в Інтернеті. Це говорить про надійність майданчика та його безпеку для користувачів. Відомо що ТМ Cosmolot належить ТОВ «Спейсикс». Але що ще ми знаємо про власників компанії та її соціальну політику? Давайте дізнаємось.

Арнульф Дамерау – новий співвласник легального онлайн-казино Cosmolot

Засновник онлайн-казино Космолот Сергій Потапов. При цьому для свого розвитку компанія активно залучає нових інвесторів, одним із яких у серпні став британський бізнесмен та філантроп Арнульф Дамерау. Також про нового інвестора Космолот відомо:

засновник та власник EuroAtlantic Group та EuroAtlantic Institute;

постійний учасник Міжнародного економічного форуму;

партнер Мюнхенської конференції безпеки, спільно з якою проводить різноманітні заходи.

Крім того, Дамерау допомагає українцям за рахунок приватних авіаперевезень, а також донатить проекту SWIDOMO: цей проєкт спрямований на навчання в Німеччині українських дітей-сиріт.

Чому британський інвестор обрав саме Космолот для своїх вкладень в Україну?

За словами Дамерау, гемблінгова індустрія активно впроваджує передові технології, нове програмне забезпечення та штучний інтелект у свій розвиток. Він вважає, що Україна займає одне з провідних місць в IT-сфері, яка цікавить його як напрям для інвестицій. Що стосується Космолот, то після проведення аудиту та вивчення ринку, він дійшов висновку, що компанії найкраща команда менеджерів та програмістів, а також має чудові перспективи для розвитку.

Дамерау вважає, що Космолот може вийти далеко за межі України та розвиватися як міжнародна компанія з перспективою залучення мільярдних інвестицій та відрахувань до державної скарбниці.

Підтримка Космолотом української армії

Онлайн-казино Cosmolot з перших днів війни допомагає українському фронту фінансуванням різних проектів, а також закупівлею військової техніки та амуніції для солдатів. На сьогодні загальна сума допомоги перевищила 130000000 грн. З них 100 млн було витрачено на закупівлю БПЛА Punisher, які відрізняються безшумною роботою та захистом від впливу РЕБ. У рамках проєкту Cosmolot Airlines закупили 50 БпЛА, які вже передані на фронт із особистою участю Арнульфа Дамерау.

Також Космолот інвестує у платформу Brave Inventors, що дозволяє розробникам передового озброєння знайти фінанси для розвитку своїх проектів. За словами керівництва компанії, відповідальний підхід до ведення бізнесу та допомога нашим захисникам стануть підмогою у досягненні спільної мети – перемоги над окупантами та фінансового благополуччя України!