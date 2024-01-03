Украинский патриотический бизнес: кто новый хозяин Космолот?

Онлайн-казино Космолот – является заметным игроком украинской гемблинговой индустрии. При этом заслуги платформы не ограничиваются широким выбором игр, честностью с клиентами и качественной работой службы поддержки.

Важно отметить, что Cosmolot стал первой компанией, которая получила лицензию КРАИЛ, дающую право на проведение игр казино в Интернете. Это говорит о надежности площадки и ее безопасности для пользователей. Известно, что ТМ Cosmolot принадлежит ООО «Спейсикс». Но что еще мы знаем о владельцах компании и ее социальной политике? Давайте разбираться.

Арнульф Дамерау – новый совладелец легального онлайн-казино Cosmolot

Основатель онлайн-казино Космолот – Сергей Потапов. При этом для своего развития компания активно привлекает новых инвесторов, одним из которых в августе стал британский бизнесмен и филантроп Арнульф Дамерау. Также о новом инвесторе Космолот известно:

основатель и владелец EuroAtlantic Group и EuroAtlantic Institute;

постоянный участник Международного экономического форума;

партнер Мюнхенской конференции безопасности, совместно с которой проводит различные мероприятия.

Кроме того, Дамерау оказывает помощь украинцам за счет частных авиаперевозок, а также донатит проекту SWIDOMO: данный проект направлен на обучение в Германии украинских детей-сирот.

Почему британский инвестор выбрал именно Космолот для своих вложенийй в Украину?

По словам Дамерау, гемблинговая индустрия активно внедряет передовые технологии, новое программное обеспечение и искусственный интеллект в свое развитие. Он считает, что Украина занимает одно из лидирующих мест в IT-сфере, которая интересует его в качестве направления для инвестиций. Что касается Космолот, то после проведения аудита и изучения рынка, он пришел к выводу, что компании лучшая команда менеджеров и программистов, а также отличные перспективы для развития.

Дамерау считает, что Космолот может выйти далеко за рамки Украины и развиваться в качестве международной компании с перспективой привлечения миллиардных инвестиций и отчислений в государственную казну.

Поддержка Космолотом украинской армии

Онлайн-казино Cosmolot с первых дней войны помогает украинскому фронту финансированием различных проектов, а также закупкой военной техники и амуниции для солдат. На сегодня общая сумма помощи превысила 130 000 000 грн. Из них 100 млн были потрачены на закупку БпЛА Punisher, которые отличаются бесшумной работой и защитой от воздействия РЭБ. В рамках проекта Cosmolot Airlines закупили 50 БпЛА, которые уже переданы на фронт с личным участием Арнульфа Дамерау.

Также Космолот инвестирует в платформу Brave Inventors, которая позволяет разработчикам передового вооружения найти финансы для развития своих проектов. По словам руководства компании, ответственный подход к ведению бизнеса и помощь нашим защитникам станут подспорьем в достижении общей цели – победы над оккупантами и финансового благополучия Украины!