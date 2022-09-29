Онлайн-казино Cosmolot демонструє ефективність держрегулювання: Сергій Потапов

Ліцензування грального бізнесу дало позитивний поштовх для майбутнього розвитку галузі. Ігрова платформа онлайн-казино Cosmolot є яскравим прикладом ефективності державного регулювання.

Зима 2021-го — в Україні запрацював легальний ринок грального бізнесу, який після багатьох років затишшя почав трансформуватися та розвиватися. Онлайн-сегмент став буквально з самого початку затребуваним не тільки для гравців, але і для держави.

Ігрові технології, що використовуються в організації азартних ігор та лотерей дозволяють забезпечити користувачам сучасний та якісний процес гри. Онлайн-казино Cosmolot за пару років стало улюбленцем серед гемблерів за рахунок високого рівня клієнтоорієнтованості та сучасним технологіям наповнення платформи.

Створення конкурентного ринку дозволило операторам надавати широкий вибір азартних симуляторів, а також пропонувати гравцям унікальну систему бонусів. Кожна успішна платформа має власну програму лояльності, що дозволяє підсилити ефект ігрового процесу.

Нові робочі місця та відрахування до бюджету: Cosmolot

Будь-яка сфера діяльності має свою специфіку і що важливо затребуваність професійних кадрів. Ігрова галузь не стала винятком і завдяки своїй мобільності в Україні збільшився попит на вакансії у суміжних сферах — фінтеху, ІТ, VR, веб-дизайну та ще понад 10 професій.

"Гемблінг-індустрія створює нові робочі місця не тільки у своїй ніші, але і суміжних сферах діяльності", — зазначив Founder&board member Cosmolot Сергій Потапов.

З початком війни в Україні ринок праці обрушився, адже більшість населення втратила роботу. Ігрова галузь і, зокрема, онлайн-казино Cosmolot зробили все можливе, щоб зберегти робочі місця та продовжити підтримувати ринок праці в Україні.

Важливо розуміти, що вітчизняна ігрова індустрія є невід'ємною складовою для економіки та держави. За даними КРАІЛ за 2021 рік ліцензійні збори склали 1,34 млрд. гривень.

ʼ"Необхідно розуміти, що завдяки бездоганній роботі легального середовища гемблінг спільноти азартні розваги в онлайн-просторі існують, а сама сфера діяльності продовжує функціонувати у важких умовах війни", — коментують в онлайн-казино Cosmolot.

Азартні ігри — це відпочинок та розваги, а не спосіб заробітку: Сергій Потапов

Насамперед завданням реформи грального бізнесу було створити конкурентний та платоспроможний ринок, а також зробити абсолютно нові принципи організації азартних ігор. Легальні оператори після отримання ліцензії від КРАІЛ взялися до втілення законодавчих норм і стандартів гемблінг-індустрії у життя.

Фундаментальним та початковим напрямом роботи онлайн-казино Cosmolot стало змінити ставлення суспільства до цієї індустрії та азартних ігор загалом. Згідно з останніми даними, за два роки регулювання 42,2 % українських користувачів почали позитивно ставитися до легалізації азартних ігор.

Такі показники безперечно доводять затребуваність цієї галузі. Адже зараз гравцям пропонують контент максимально адаптований до сучасних технологій та трендів.

“Головне - підходити до азарту з розумом і максимальною відповідальністю. Принципи відповідальної гри для нас у пріоритеті”, — наголосив Сергій Потапов.

Тіньовий ринок у нокауті, а легальні платформи продовжують розвиватися: онлайн-казино Cosmolot

Потенціал гральної галузі було видно не всім, а легалізація викликала велику кількість обговорень. Але незважаючи на скептичні міркування легальні ігрові платформи довели, що працювати чесно і прозоро куди краще за безпросвітний тіньовий сегмент.

Ігровий простір перетворився на якийсь багатосюжетний фільм, де кожен кадр має свій внутрішній задум. Онлайн-казино Cosmolot продовжує пропонувати клієнтам виключно якісний ігровий контент від провідних розробників софту.

Тіньова складова грального ринку поступово перестає функціонувати. Користувачам приємніше проводити дозвілля там, де їхні права захищені, а гральний сервіс має ліцензію.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри.

Соsmolot.ua належить товариству з обмеженою відповідальністю "Спейсікс". Ліцензію на ведення діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет видано 08.02.2021 року. Рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021 строком на 5 років.