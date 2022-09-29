Онлайн-казино Cosmolot демонстрирует эффективность госрегулирования: Сергей Потапов

Лицензирование игорного бизнеса дало положительный толчок будущему развитию отрасли. Игровая платформа онлайн-казино Cosmolot является ярким примером эффективности государственного регулирования.

Зимой 2021 года в Украине заработал легальный рынок игорного бизнеса, который после многих лет затишья начал трансформироваться и развиваться. Онлайн-сегмент стал буквально с самого начала востребованным не только у игроков, но и государства.

Игровые технологии, используемые в организации азартных игр и лотерей, позволяют обеспечить пользователям современный качественный процесс игры. Онлайн-казино Cosmolot за пару лет стало любимцем среди гемблеров за счет высокого уровня клиентоориентированности и современных технологий наполнения платформы.

Создание конкурентного рынка позволило операторам предоставлять широкий выбор азартных симуляторов, а также предлагать игрокам уникальную систему бонусов. Каждая успешная платформа имеет свою программу лояльности, позволяющую усилить эффект от игрового процесса.

Новые рабочие места и отчисления в бюджет: Cosmolot

Любая сфера деятельности имеет свою специфику и, что важно, востребованность профессиональных кадров. Игровая отрасль не стала исключением и благодаря своей мобильности в Украине увеличился спрос на вакансии в смежных сферах — финтехе, ИТ, VR, веб-дизайне и еще более 10 профессий.

«Гемблинг-индустрия создает новые рабочие места не только в своей нише, но и в смежных сферах деятельности», — отметил Founder&board member Cosmolot Сергей Потапов.

С началом войны в Украине рынок труда обрушился, ведь большинство населения потеряло работу. Компании игровой отрасли, в частности онлайн-казино Cosmolot, сделали все возможное, чтобы сохранить рабочие места и продолжить поддерживать рынок труда в Украине.

Важно понимать, что отечественная игровая индустрия является неотъемлемой составляющей экономики государства. По данным КРАИЛ, в 2021 году лицензионный сбор составил 1,34 млрд гривен.

«Необходимо понимать, что благодаря безупречной работе легальной среды гемблинг-сообщества азартные развлечения в онлайн-пространстве существуют, а сама сфера деятельности продолжает функционировать в тяжелых условиях войны», — комментируют в онлайн-казино Cosmolot.

Азартные игры — это отдых и развлечение, а не способ заработка: Сергей Потапов

Первостепенной задачей реформы игорного бизнеса было создание конкурентного и платежеспособного рынка, а также создание совершенно новых принципов организации азартных игр. Легальные операторы после получения лицензии от КРАИЛ приступили к воплощению законодательных норм и стандартов гемблинг-индустрии в жизнь.

Фундаментальным направлением работы онлайн-казино Cosmolot стало изменение отношения общества к этой индустрии и азартным играм в целом. Согласно последним данным, за два года регулирования 42,2% украинских пользователей стали положительно относиться к легализации азартных игр.

Такие показатели определенно доказывают востребованность этой отрасли. Ведь сейчас игрокам предлагают контент, максимально адаптированный к современным технологиям и трендам.

«Главное, подходить к азарту с умом и максимальной ответственностью. Принципы ответственной игры для нас в приоритете», — подчеркнул Сергей Потапов.

Теневой рынок в нокауте, а легальные платформы продолжают развиваться: онлайн-казино Cosmolot

Потенциал игровой отрасли был виден не всем, а легализация вызвала большое количество обсуждений. Но, несмотря на скептицизм, легальные игровые платформы доказали, что работать честно и прозрачно гораздо лучше беспросветного теневого сегмента.

Игровое пространство превратилось в некий многосюжетный фильм, где каждый кадр имеет свой внутренний замысел. Онлайн-казино Cosmolot продолжает предлагать клиентам исключительно качественный игровой контент от ведущих разработчиков софта.

Теневая составляющая игорного рынка постепенно перестает функционировать. Пользователям приятнее проводить досуг там, где их права защищены, а игровой сервис имеет лицензию.

Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры.

Соsmolot.ua принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Спейсикс». Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр в сети интернет выдана 08.02.2021 года. Решение КРАИЛ №34 от 02.02.2021 сроком на 5 лет.