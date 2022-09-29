Онлайн-казино Cosmolot демонстрирует эффективность госрегулирования: Сергей Потапов

Лицензирование игорного бизнеса дало положительный толчок будущему развитию отрасли. Игровая платформа онлайн-казино Cosmolot является ярким примером эффективности государственного регулирования.
Зимой 2021 года в Украине заработал легальный рынок игорного бизнеса, который после многих лет затишья начал трансформироваться и развиваться. Онлайн-сегмент стал буквально с самого начала востребованным не только у игроков, но и государства.
Игровые технологии, используемые в организации азартных игр и лотерей, позволяют обеспечить пользователям современный качественный процесс игры. Онлайн-казино Cosmolot за пару лет стало любимцем среди гемблеров за счет высокого уровня клиентоориентированности и современных технологий наполнения платформы.
Создание конкурентного рынка позволило операторам предоставлять широкий выбор азартных симуляторов, а также предлагать игрокам уникальную систему бонусов. Каждая успешная платформа имеет свою программу лояльности, позволяющую усилить эффект от игрового процесса.
Любая сфера деятельности имеет свою специфику и, что важно, востребованность профессиональных кадров. Игровая отрасль не стала исключением и благодаря своей мобильности в Украине увеличился спрос на вакансии в смежных сферах — финтехе, ИТ, VR, веб-дизайне и еще более 10 профессий.
«Гемблинг-индустрия создает новые рабочие места не только в своей нише, но и в смежных сферах деятельности», — отметил Founder&board member Cosmolot Сергей Потапов.
С началом войны в Украине рынок труда обрушился, ведь большинство населения потеряло работу. Компании игровой отрасли, в частности онлайн-казино Cosmolot, сделали все возможное, чтобы сохранить рабочие места и продолжить поддерживать рынок труда в Украине.
Важно понимать, что отечественная игровая индустрия является неотъемлемой составляющей экономики государства. По данным КРАИЛ, в 2021 году лицензионный сбор составил 1,34 млрд гривен.
«Необходимо понимать, что благодаря безупречной работе легальной среды гемблинг-сообщества азартные развлечения в онлайн-пространстве существуют, а сама сфера деятельности продолжает функционировать в тяжелых условиях войны», — комментируют в онлайн-казино Cosmolot.
Первостепенной задачей реформы игорного бизнеса было создание конкурентного и платежеспособного рынка, а также создание совершенно новых принципов организации азартных игр. Легальные операторы после получения лицензии от КРАИЛ приступили к воплощению законодательных норм и стандартов гемблинг-индустрии в жизнь.
Фундаментальным направлением работы онлайн-казино Cosmolot стало изменение отношения общества к этой индустрии и азартным играм в целом. Согласно последним данным, за два года регулирования 42,2% украинских пользователей стали положительно относиться к легализации азартных игр.
Такие показатели определенно доказывают востребованность этой отрасли. Ведь сейчас игрокам предлагают контент, максимально адаптированный к современным технологиям и трендам.
«Главное, подходить к азарту с умом и максимальной ответственностью. Принципы ответственной игры для нас в приоритете», — подчеркнул Сергей Потапов.
Потенциал игровой отрасли был виден не всем, а легализация вызвала большое количество обсуждений. Но, несмотря на скептицизм, легальные игровые платформы доказали, что работать честно и прозрачно гораздо лучше беспросветного теневого сегмента.
Игровое пространство превратилось в некий многосюжетный фильм, где каждый кадр имеет свой внутренний замысел. Онлайн-казино Cosmolot продолжает предлагать клиентам исключительно качественный игровой контент от ведущих разработчиков софта.
Теневая составляющая игорного рынка постепенно перестает функционировать. Пользователям приятнее проводить досуг там, где их права защищены, а игровой сервис имеет лицензию.
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры.
Соsmolot.ua принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Спейсикс». Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр в сети интернет выдана 08.02.2021 года. Решение КРАИЛ №34 от 02.02.2021 сроком на 5 лет.