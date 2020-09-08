Онлайн детский садик возвращается

Детский сад онлайн для детей 4-7 лет снова доступен для киевлян и всех желающих. Это образовательный инновационный проект, созданный городскими властями во время карантинных мероприятий, чтобы помочь родителям занять детей дома. Об этом сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

«Во время карантина мы успешно запустили детский садик в формате онлайн. Это была беспрецедентная, новая и актуальная инициатива, которую отметили не только СМИ отечественного уровня, но и международного. В начале нового учебного года я рад сообщить, что мы снова готовы продолжать этот проект. Уже с этого месяца онлайн детский сад снова станет доступным», – заявил Валентин Мондриевский.

По его словам, детсадиком онлайн уже воспользовались более 100 тисяч семей – как Киева, так и всей страны.

«Онлайн детский сад – это не замена обычным детским садам, а возможность малышей в инновационном интерактивном формате получить очень необходимые навыки: эмоционального интеллекта и ранней профориентации (ознакомление с профессиями), которые лучше закладывать с самого детства», – пояснил директор КНП «Освітня агенція міста Києва» Бадри Лолашвили.

Он добавил, что с 7 сентября на портале Образовательного Хаба города Киева абсолютно бесплатно дети смогут окунуться в интересные истории, проявить свою эмпатию к другим людям, сформировать собственный характер и даже «поработать» пожарным, полицейским, учителем, врачом или выбрать другие интересные и полезные профессии.

«Мы не просто сняли видеоролики, а создали мультимедийные занятия в формате SCORM – с анимацией и озвучкой, ведь не все наши маленькие пользователи в таком возрасте еще могут самостоятельно читать», – рассказала об обновленном детсадике онлайн директор Образовательного Хаба города Киева Мария Богуслав.