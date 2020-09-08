Онлайн дитячий садок повертається

Дитячий садок онлайн для дітей 4-7 років знову доступний для киян і всіх охочих. Це освітній інноваційний проєкт, створений міською владою під час карантинних заходів, щоб допомогти батькам зайняти дітей вдома. Про це повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Під час карантину ми успішно реалізували дитячий садок у форматі онлайн. Це була безпрецедентна, нова та актуальна ініціатива, яку відзначили не тільки ЗМІ вітчизняного рівня, а й міжнародного. На початку нового навчального року я радий повідомити, що ми знову готові продовжувати цей проєкт. Уже з цього місяця онлайн дитячий садок знову стане доступним», – заявив Валентин Мондриївський.

За його словами, дитсадком онлайн вже скористувались понад 100 тисяч сімей – як Києва, так і всієї країни.

«Онлайн дитячий садок – це не заміна звичайним дитячим садкам, а можливість малечі в інноваційному інтерактивному форматі отримати дуже необхідні навички: емоційного інтелекту та ранньої профорієнтації (ознайомлення з професіями), які краще закладати з самого дитинства», – пояснив директор КНП «Освітня агенція міста Києва» Бадрі Лолашвілі.

Він додав, що з 7 вересня на порталі Освітнього Хабу міста Києва абсолютно безкоштовно діти зможуть зануритись у цікаві історії, проявити свою емпатію до інших людей, формувати власний характер і навіть «попрацювати» пожежником, поліцейським, вчителем, лікарем або обрати інші цікаві та корисні професії.

«Ми не просто зняли відеоролики, а створили мультимедійні заняття у форматі SCORM – з анімацією та озвучкою, адже не всі наші маленькі користувачі в такому віці ще можуть самі читати», – розповіла про оновлений дитсадок онлайн директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав.