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В Ужгороде онкодиспансер оборудуют первым в области линейным ускорителем в рамках "Большой стройки"

Автор: РБК-Украина

Закарпатский областной клинический онкологический диспансер, расположенный в Ужгороде, получит первый в области линейный ускоритель.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий в Facebook.

"Закарпатский областной клинический онкологический диспансер, что в Ужгороде, готовится к приему мощного оборудования, которое позволит нашим врачам спасти не одну сотню жизней. Речь идет о первом в Закарпатской области линейном ускорителе", - написал он.

Медучреждение, которое реконструируют и оборудуют современной техникой в ​​рамках программы президента "Большая стройка", заработает ко Дню независимости.

По данным ОГА, общая сметная стоимость объекта составляет 65 млн грн.

"В помещении завершаются строительные работы. Подрядчик почти обустроил бункер, в котором разместят медицинский аппарат. Планируется, что через две недели в Ужгород приедет сам линейный ускорител", - отметил Билецкий.

Таким образом, в учреждении станет возможным проведение лучевой терапии и радиотерапии с использованием ионизирующего излучения.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что со следующего года стартует глобальная реконструкция областных больниц в каждом областном центре - по одной взрослой и детской больницы.

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УжгородБольшая стройка