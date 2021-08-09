В Ужгороде онкодиспансер оборудуют первым в области линейным ускорителем в рамках "Большой стройки"

Закарпатский областной клинический онкологический диспансер, расположенный в Ужгороде, получит первый в области линейный ускоритель.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий в Facebook.
"Закарпатский областной клинический онкологический диспансер, что в Ужгороде, готовится к приему мощного оборудования, которое позволит нашим врачам спасти не одну сотню жизней. Речь идет о первом в Закарпатской области линейном ускорителе", - написал он.
Медучреждение, которое реконструируют и оборудуют современной техникой в рамках программы президента "Большая стройка", заработает ко Дню независимости.
По данным ОГА, общая сметная стоимость объекта составляет 65 млн грн.
"В помещении завершаются строительные работы. Подрядчик почти обустроил бункер, в котором разместят медицинский аппарат. Планируется, что через две недели в Ужгород приедет сам линейный ускорител", - отметил Билецкий.
Таким образом, в учреждении станет возможным проведение лучевой терапии и радиотерапии с использованием ионизирующего излучения.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что со следующего года стартует глобальная реконструкция областных больниц в каждом областном центре - по одной взрослой и детской больницы.