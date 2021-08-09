В Ужгороде онкодиспансер оборудуют первым в области линейным ускорителем в рамках "Большой стройки"

"Закарпатский областной клинический онкологический диспансер, что в Ужгороде, готовится к приему мощного оборудования, которое позволит нашим врачам спасти не одну сотню жизней. Речь идет о первом в Закарпатской области линейном ускорителе", - написал он.

Медучреждение, которое реконструируют и оборудуют современной техникой в ​​рамках программы президента "Большая стройка", заработает ко Дню независимости.

По данным ОГА, общая сметная стоимость объекта составляет 65 млн грн.

"В помещении завершаются строительные работы. Подрядчик почти обустроил бункер, в котором разместят медицинский аппарат. Планируется, что через две недели в Ужгород приедет сам линейный ускорител", - отметил Билецкий.

Таким образом, в учреждении станет возможным проведение лучевой терапии и радиотерапии с использованием ионизирующего излучения.