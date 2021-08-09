В Ужгороді онкодиспансер обладнають першим в області лінійним прискорювачом в рамках "Великого будівництва"

"Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер, що в Ужгороді, готується до прийому потужного обладнання, яке дасть змогу нашим лікарям врятувати не одну сотню життів. Ідеться про перший у Закарпатській області лінійний прискорювач", - написав він.

Медзаклад, який реконструюють та обладнують сучасною технікою в рамках програми президента "Велике будівництво", запрацює до Дня незалежності.

За даними ОДА, загальна кошторисна вартість об’єкту складає 65 млн грн.

"У приміщенні завершуються будівельні роботи. Підрядник майже облаштував бункер, у якому розмістять медичний апарат. Планується, що за два тижні в Ужгород має приїхати сам лінійний прискорювач", - зазначив Білецький.

Таким чином, у закладі стане можливим проведення променевої терапії та радіотерапії з використанням іонізуючого випромінювання.