В Ужгороді онкодиспансер обладнають першим в області лінійним прискорювачом в рамках "Великого будівництва"

Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер, розташований в Ужгороді, отримає перший в області лінійний прискорювач.
Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький у Facebook.
"Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер, що в Ужгороді, готується до прийому потужного обладнання, яке дасть змогу нашим лікарям врятувати не одну сотню життів. Ідеться про перший у Закарпатській області лінійний прискорювач", - написав він.
Медзаклад, який реконструюють та обладнують сучасною технікою в рамках програми президента "Велике будівництво", запрацює до Дня незалежності.
За даними ОДА, загальна кошторисна вартість об’єкту складає 65 млн грн.
"У приміщенні завершуються будівельні роботи. Підрядник майже облаштував бункер, у якому розмістять медичний апарат. Планується, що за два тижні в Ужгород має приїхати сам лінійний прискорювач", - зазначив Білецький.
Таким чином, у закладі стане можливим проведення променевої терапії та радіотерапії з використанням іонізуючого випромінювання.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що з наступного року стартує глобальна реконструкція обласних лікарень у кожному обласному центрі - по одній дорослій та дитячій лікарні.