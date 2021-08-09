RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Ужгороді онкодиспансер обладнають першим в області лінійним прискорювачом в рамках "Великого будівництва"

Автор: РБК-Україна

Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер, розташований в Ужгороді, отримає перший в області лінійний прискорювач.

Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький у Facebook.

"Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер, що в Ужгороді, готується до прийому потужного обладнання, яке дасть змогу нашим лікарям врятувати не одну сотню життів. Ідеться про перший у Закарпатській області лінійний прискорювач", - написав він.

Медзаклад, який реконструюють та обладнують сучасною технікою в рамках програми президента "Велике будівництво", запрацює до Дня незалежності.

За даними ОДА, загальна кошторисна вартість об’єкту складає 65 млн грн.

"У приміщенні завершуються будівельні роботи. Підрядник майже облаштував бункер, у якому розмістять медичний апарат. Планується, що за два тижні в Ужгород має приїхати сам лінійний прискорювач", - зазначив Білецький.

Таким чином, у закладі стане можливим проведення променевої терапії та радіотерапії з використанням іонізуючого випромінювання.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що з наступного року стартує глобальна реконструкція обласних лікарень у кожному обласному центрі - по одній дорослій та дитячій лікарні.

Читайте РБК-Україна в Google News
УжгородВелике будівництво