Онищенко в немецкой тюрьме ждет решения об экстрадиции

Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко будет ждать решения об экстрадиции в Украину в немецкой тюрьме. Об этом передает DW.

Отмечается, что соответствующее решение принял Высший земельный суд Ольденбурга - он выдал ордер на экстрадиционный арест.

Также известно, что в генеральной прокуратуре Ольденбурга сейчас ждут на правовую позицию адвокатов Александра Онищенко. После этого суд будет решать, выдавать ли задержанного правоохранительным органам Украины.

"Длительность юридических процедур по экстрадиции в прокуратуре прогнозировать не берутся. Одновременно о выходе Онищенко из тюрьмы под залог речь пока не идет", - пишет DW об ответе прокуратуры на соответствующий информационный запрос.

В Украине Онищенко подозревают в организации схемы по хищению денег во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

Напомним, 29 ноября бывшего народного депутата Александра Онищенко задержали в Германии по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Онищенко фигурирует в уголовном деле об организации так называемых "газовых схем" во время пребывания народным депутатом. В июле 2016 года Верховная рада сняла с него неприкосновенность и дала согласие на арест, однако Онищенко скрылся за границей. Осенью этого года он проиграл все судебные процессы в Испании, испанская власть вынесла решение о его экстрадиции.