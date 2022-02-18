"Они видят Донбасс безлюдным". Резников призывает не верить российским фейкам
Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев не верить российским фейкам. Он подчеркнул, что Украина хочет, чтобы на Донбассе наступил мир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
"Информационное пространство сейчас наполнено фейками, раскрывающими истинные намерения российской стороны. Когда российские марионетки запугивают людей наступлением нашей армии и призывают к эвакуации, это еще раз доказывает - они видят Донбасс безлюдным", - заявил он.
Он подчеркнул, что накануне РФ распространяла фейки об обстрелах Станицы Луганской, которую Украина быстро опровергла.
"Сегодня они придумали очередной фейк о каких-то диверсионных группах, которые якобы собирались устроить химическую атаку в Горловке. Даже сняли постановочное видео. Сами же обстреляли гуманитарную миссию ООН на КПВВ в Счастье", - заявил Резников.
Он призвал граждан не верить фейкам и не бояться.
"Еще раз обращаюсь к гражданам - не верьте фейкам и не бойтесь. Украинская армия готова дать отпор врагу, но будет действовать в рамках договоренностей и ни в коем случае не будет создавать опасности для людей", - добавил Резников.
Напомним, ранее Резников заявил, что Россия готовит инсценировки для оправдания своих преступлений.