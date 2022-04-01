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Зеленский лишил званий двух генералов СБУ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что высшие офицеры СБУ, которые предали Родину и нарушили присягу, были лишены званий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Сейчас принято еще одно решение касательно антигероев, сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями. Но постепенно они все получат наказания", - подчеркнул Зеленский.

Так, речь идет про теперь уже не генерала начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Наумова Андрея Олеговича, и экс-начальника УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергея Александровича.

"Те военнослужащие высокого офицерского состава, которые нарушают присягу, касательно защиты нашего государства, ее свободы, независимости, будут лишены, согласно статье 48 дисциплинарного устава ВСУ, высших военных званий", - сказал президент.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины