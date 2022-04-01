Зеленський позбавив звань двох генералів СБУ

Президент України Володимир Зеленський розповів, що вищі офіцери СБУ, які зрадили Батьківщині та порушили присягу, були позбавлені звань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

"Зараз прийнято ще одне рішення щодо антигероїв, зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово вони всі отримають покарання", - наголосив Зеленський.

Так, мова йде про тепер вже не генерала начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумова Андрія Олеговича, і екс-начальника УСБУ в Херсонській області Криворучка Сергія Олександровича.

"Ті військовослужбовці високого офіцерського складу, які порушують присягу, щодо захисту нашої держави, її свободи, незалежності, будуть позбавлені, відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту ЗСУ, вищих військових звань", - сказав президент.