One Space Review

One Space – социально-ориентированное бизнес пространство Системы Битбон. Позволяет своим пользователям с легкостью управлять их цифровыми активами из мобильного приложения, общаться с другими пользователями с помощью текстовых и голосовых сообщений, а также быть в курсе самых свежих новостей о Системе.

Новостное приложение Ван Спейс было разработано для устройств на операционных системах IOS и Android, его можно бесплатно скачать в Гугл Плэй или AppStore. Ван Спейс находится на финальной стадии разработки и в скором времени предоставит своим пользователям более широкий функционал с новым набором инструментов.

В перспективе One Space предложит следующие возможности:

перевод любого количества Битбон напрямую, без посредников и комиссии;

фиксирование отчетов по выполненным операциям;

управлять своим имуществом посредством цифровых активов и учетными записями;

высочайший уровень защиты;

мессенджер с возможностью обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями а так же звонками с другими пользователями;

создание информационных каналов и быть в курсе всех Системных Новостей;

инвестирование в Бизнес проекты;

Подробности вы можете прочитать в White Paper Системы Битбон, на официальном сайте Битбон Спейс.

Разработка

Анонс официального запуска Ван Спейс связан с ребрендингом приложения Битбон Спейс на Ван Спейс. Новый социально-ориентированный бизнес ресурс активно развивается, сохранил возможности старого приложения, дополнив новым необходимым функционалом.

Обзор нового функционала One Space

Первое впечатление о Ван Спейс сложилось положительным. Внешний вид приложения идентичен его функционалу. Понятный и удобный интерфейс, состоящий из трех активных вкладок:

На первой – новостной раздел Bitbon System, в нем пользователи смогут прочесть информацию про блокчейн, этапы запуска майнинга, последние обновления и много другой полезной информации. Любой новостью можно поделиться в социальных сетях, либо же отправить сообщением. Также есть возможность поиска интересующей информации по ключевым словам.

Вторая вкладка – "opportunities, она содержит в себе разделы: "Мои активы"; "Bon Pay"; "Общение"; "White Paper" Системы Битбон. В них пользователь сможет управлять цифровыми активами, отслеживая историю всех операций; осуществлять быстрые платежей по QR-коду; общаться с единомышленниками; узнавать самые последние новости о Системе, ее цели и планы на будущее.

Третья вкладка – "настройки". В нем содержатся следующие пункты: