Review One Space

One Space — соціально-орієнтоване бізнес простір Системи Бітбон. Дозволяє своїм користувачам з легкістю управляти своїми цифровими активами з мобільного додатка, спілкуватися з іншими користувачами за допомогою текстових і голосових повідомлень, а так же бути в курсі найсвіжіших новин про Систему

Новинний додаток Ван Спейс був розроблений для пристроїв на операційних системах IOS і Android, його можна безкоштовно скачати в Гугл Плей або AppStore. Ван Спейс знаходиться на фінальній стадії розробки і незабаром надасть своїм користувачам більш широкий функціонал з новим набором інструментів.

У перспективі One Space запропонує такі можливості:

переклад будь-якої кількості Бітбон безпосередньо, без посередників і комісії;

фіксування звітів за виконані операції;

управляти своїм майном за допомогою цифрових активів і обліковими записами

високий рівень захисту;

месенджер з можливістю обмінюватися текстовими і голосовими повідомленнями а також дзвінками з іншими користувачами;

створення інформаційних каналів і бути в курсі всіх Системних Новин;

інвестування в Бізнес проекти;

Подробиці ви можете прочитати в White Paper Системи Бітбон, на офіційному сайті Бітбон Спейс.

Розробка

Анонс офіційного запуску Ван Спейс пов'язаний з ребрендингом додатки Бітбон Спейс на Ван Спейс. Новий соціально-орієнтований бізнес ресурс активно розвивається, зберіг можливості старого додатки, доповнивши новим необхідним функціоналом.

Огляд нового функціоналу One Space

Перше враження про Ван Спейс склалося позитивним. Зовнішній вигляд програми ідентичний його функціоналу. Зрозумілий і зручний інтерфейс, що складається з трьох активних вкладок:

На першій — новинний розділ Bitbon System, в ньому користувачі зможуть прочитати інформацію про блокчейн, етапи запуску майнінгу, останні оновлення та багато іншої корисної інформації. Будь-якою новиною можна поділитися в соціальних мережах, або ж відправити повідомленням. Також є можливість пошуку інформації, що цікавить за ключовими словами.

Друга вкладка — "opportunities", вона містить в собі розділи: "Мої активи"; "Bon Pay"; "Спілкування"; "White Paper" Системи Бітбон. У них користувач зможе управляти цифровими активами, відстежуючи історію всіх операцій; здійснювати швидкі платежі за QR-кодом; спілкуватися з однодумцями; дізнаватися найостанніші новини про Систему, її цілі та плани на майбутнє.

Третя вкладка — "налаштування". У ньому містяться такі пункти: