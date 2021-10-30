UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Она в очень хорошей форме": Джонсон рассказал о самочувствии Елизаветы II

Автор: Сергей Пышкин

По словам премьер-министра Британии Бориса Джонсона, у королевы Елизаветы II нет серьезных проблем со здоровьем. Сейчас она находится в отличной форме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отметил Джонсон, королева прислушалась к советам врачей касаемо отдыха. В то же время она находится в отличной форме.

"Она просто последовала советам своих врачей немного отдохнуть, и я полагаю, что это важно. Считаю, что вся наша страна желает ей лучшего", - заявил Джонсон.

Добавим, что Елизавета II отказалась посетить климатический саммит в Глазго после того, как врачи посоветовали ей в течение двух недель работать в облегченном режиме. Сегодня она отдыхает в своем доме в Виндзорском замке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елизавета IIБорис ДжонсонВеликобритания