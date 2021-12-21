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"Он не Бог, чтобы верить в него или нет": Зеленский о возможности встречи с Путиным

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным. Заявил о важности строительства различных форматов встречи.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На вопрос, верит ли Зеленский во встречу с Путиным, президент отметил, что сегодня важно строить различные форматы переговоров.

"Президент РФ для меня не Бог, чтобы в него верить или нет. Я считаю, что надо делать все, чтобы строить разные форматы встречи", - отметил президент.

В то же время Зеленский отметил, что сегодня Украина открыта к диалогу, в независимости от его формата, впрочем, вопрос заключается в том, готова ли к нему российская сторона.

"Мы открыты к диалогу. Но нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы. Мы готовы встречаться с РФ. Мы этого не боимся. В любом формате. С любыми партнерами. Мы готовы и прямой диалог, тет-а-тет, нам все равно в каком формате", - добавил президента.

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