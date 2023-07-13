Оминув санкції. Російський олігарх Лісін працює на оборонку та в'язниці РФ, - ЗМІ

Раніше журналісти з'ясували, що завод Лісіна щонайменше до 2019 року постачав сталь державним виробникам ядерних боєприпасів Росії.

За даними розслідувачів, російський виробник сталі "Новолипецький металургійний комбінат", який належить Лісіну, протягом 2022-2023 років 8 разів перемагав у тендерах державних органів РФ. Сім з них - це постачання сталі для колонії №1 в Костромській області. Сума контрактів склала 66,2 млн рублів (729 тисяч доларів).

Ще один тендер - це постачання сталі для заводу "Изумруд" у Владивостоці. Підприємство працює у військово-оборонному комплексі Росії. Там розробляють системи управління артилерією, двигуни для безпілотників та системи скидання вибухівки з БПЛА.

Варто зазначити, що на початку року представник російського диктатора Юрій Трутнєв офіційно відвідав "Изумруд" на Далекому Сході. Там йому показали розробки для безпілотників.

Журналісти звернулися до заводу олігарха "НЛМК" за коментарем. Проте там відповіли, що продають сталь на внутрішній ринок лише для цивільного застосування. Також заявили, що "Изумруд" виготовляє й побутові прилади.

Що відомо про Лісіна

Володимир Лісін є один з найбагатших олігархів Росії. У 2022 році Forbes поставив його на перше місце у списку найбагатших росіян, а цього року він зайняв третю сходинку. За рік війни його статки зросли з 18,4 млрд доларів до 22 млрд.

Олігарх має дочірні компанії металургійної імперії у Європі та США. При цьому проти Лісіна ввели персональні санкції лише Україна та Австрія. Російського олігарха оминули санкції США та ЄС.

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