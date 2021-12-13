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"Омікрон" протягом 48 годин стане домінуючим в Лондоні, - МОЗ Британії

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Понеділок 13 грудня 2021 19:20
"Омікрон" протягом 48 годин стане домінуючим в Лондоні, - МОЗ Британії Фото: "Омікрон" протягом 48 годин стане домінуючим в Лондоні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Англії погіршується ситуація з новим штамом "Омікрон". Вже протягом двох діб південноафриканський варіант стане домінуючим у Лондоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами голови МОЗ Великобританії Саджіда Джавіда - в країні ще жоден з варіантів коронавірусу не поширювався настільки швидко.

"У той час як на "Омікрон" припадає понад 20 відсотків випадків заражень в Англії, ми вже спостерігали його зростання до більш ніж 44% у Лондоні і очікуємо, що у найближчі 48 годин він стане домінуючим варіантом Covid-19 у столиці", - додав Джавід.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні, новий штам коронавірусу "Омікрон", може з'явитися вже цього тижня.

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