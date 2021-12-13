"Омікрон" протягом 48 годин стане домінуючим в Лондоні, - МОЗ Британії

В Англії погіршується ситуація з новим штамом "Омікрон". Вже протягом двох діб південноафриканський варіант стане домінуючим у Лондоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами голови МОЗ Великобританії Саджіда Джавіда - в країні ще жоден з варіантів коронавірусу не поширювався настільки швидко.

"У той час як на "Омікрон" припадає понад 20 відсотків випадків заражень в Англії, ми вже спостерігали його зростання до більш ніж 44% у Лондоні і очікуємо, що у найближчі 48 годин він стане домінуючим варіантом Covid-19 у столиці", - додав Джавід.