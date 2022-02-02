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"Омикрон" скоро вытеснит "Дельту" : в Минздраве рассказали когда

Автор: Анастасия Рокитна

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что скоро штамм коронавируса "Омикрон" вытеснит вариант "Дельта". Он рассказал, сколько для этого нужно времени.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.

По его словам, пиковые показатели заболеваемости придутся на середину февраля.

"Омикрон" скоро вытеснит "Дельту". Мировые тенденции подтверждают, что для этого нужно до 8 недель распространения нового варианта", - отметил Кузин.

Минздрав дал рекомендации украинцам из-за "Омикрона"

Министерство здравоохранения призвало украинцев, кроме вакцинации, соблюдать карантинные меры. Эти нефармацевтические меры включают следующие правила:

  • избегать контакта с лицами, имеющими проявление гриппозной инфекции;
  • носить маску;
  • ограничить посещение мест большого скопления людей;
  • часто проветривать помещение;
  • часто мыть руки с мылом;
  • не касаться глаз, носа, рта немытыми руками;
  • избегать объятий, поцелуев и рукопожатий;
  • не посещать рабочее место, если есть симптомы болезни;
  • работодателям разрешить дистанционный режим работы, всем кому это возможно разрешить на период осложнения эпидситуации.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 35 014 человек, умерли - 204.

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КоронавирусМинистерство здравоохранения Украины