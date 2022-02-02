"Омикрон" скоро вытеснит "Дельту" : в Минздраве рассказали когда

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что скоро штамм коронавируса "Омикрон" вытеснит вариант "Дельта". Он рассказал, сколько для этого нужно времени.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.
По его словам, пиковые показатели заболеваемости придутся на середину февраля.
"Омикрон" скоро вытеснит "Дельту". Мировые тенденции подтверждают, что для этого нужно до 8 недель распространения нового варианта", - отметил Кузин.
Министерство здравоохранения призвало украинцев, кроме вакцинации, соблюдать карантинные меры. Эти нефармацевтические меры включают следующие правила:
Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 35 014 человек, умерли - 204.