"Омікрон" скоро витіснить "Дельту": у МОЗ розповіли коли

Головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що скоро штам коронавірусу "Омікрон" витіснить варіант "Дельта". Він розповів, скільки для цього потрібно часу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.
За його словами, пікові показники захворюваності припадуть на середину лютого.
"Омікрон" скоро витіснить "Дельту". Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту", - зазначив Кузін.
Міністерство охорони здоров'я закликало українців, окрім вакцинації, дотримуватися карантинних заходів. Ці нефармацевтичні заходи включають наступні правила:
Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 35 014 людей, померли - 204.