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"Омікрон" скоро витіснить "Дельту": у МОЗ розповіли коли

Автор: Анастасія Рокитна

Головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що скоро штам коронавірусу "Омікрон" витіснить варіант "Дельта". Він розповів, скільки для цього потрібно часу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

За його словами, пікові показники захворюваності припадуть на середину лютого.

"Омікрон" скоро витіснить "Дельту". Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту", - зазначив Кузін.

МОЗ дало рекомендації українцям через "Омікрон"

Міністерство охорони здоров'я закликало українців, окрім вакцинації, дотримуватися карантинних заходів. Ці нефармацевтичні заходи включають наступні правила:

  • уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;
  • носити маску;
  • обмежити відвідування місць великого скупчення людей;
  • часто провітрювати приміщення;
  • часто мити руки з милом;
  • не торкатись очей, носа, рота немитими руками;
  • уникати обіймів, поцілунків і рукостискань;
  • не відвідувати робоче місце, якщо є симптоми хвороби;
  • роботодавцям дозволити дистанційний режим роботи, всім кому це можливо дозволити на період ускладнення епідситуації.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 35 014 людей, померли - 204.

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КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України