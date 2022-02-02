"Омікрон" скоро витіснить "Дельту": у МОЗ розповіли коли
Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що скоро штам коронавірусу "Омікрон" витіснить варіант "Дельта". Він розповів, скільки для цього потрібно часу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.
За його словами, пікові показники захворюваності припадуть на середину лютого.
"Омікрон" скоро витіснить "Дельту". Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту", - зазначив Кузін.
МОЗ дало рекомендації українцям через "Омікрон"
Міністерство охорони здоров'я закликало українців, окрім вакцинації, дотримуватися карантинних заходів. Ці нефармацевтичні заходи включають наступні правила:
- уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;
- носити маску;
- обмежити відвідування місць великого скупчення людей;
- часто провітрювати приміщення;
- часто мити руки з милом;
- не торкатись очей, носа, рота немитими руками;
- уникати обіймів, поцілунків і рукостискань;
- не відвідувати робоче місце, якщо є симптоми хвороби;
- роботодавцям дозволити дистанційний режим роботи, всім кому це можливо дозволити на період ускладнення епідситуації.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 35 014 людей, померли - 204.