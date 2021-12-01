"Омикрон" не помеха: Фиджи впервые открыла границы для туристов с марта 2020 года

Отмечают, что около 90% взрослого населения Фиджи полностью вакцинированы, поэтому остров в Тихом океане вновь открыл свою границу для туристов.

"Сегодня мы гордимся и, что наиболее важно, готовы приветствовать первых туристов, прилетевших на Фиджи почти за два года. Наше послание каждому полностью вакцинированному путешественнику, прошедшему тестирование на COVID, который прибывает к нам, очень простое: добро пожаловать домой", - заявил премьер-министр Фиджи Фрэнк Байнимарама.

Прибывшим туристам придется провести три ночи на утвержденном курорте и пройти экспресс-тестирование на COVID. Они могут перемещаться по обозначенным местам, включая бары и рестораны в отелях, а также могут отправиться в однодневные поездки и на мероприятия.

Известно, что Фиджи закрыла свою границу для всех иностранных граждан в марте 2020 года, чтобы ограничить распространение коронавируса.