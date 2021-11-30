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Ирландия ужесточила правила въезда из-за штамма "Омикрон"

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Вторник 30 ноября 2021 22:01
Ирландия ужесточила правила въезда из-за штамма "Омикрон" Фото: Ирландия ужесточила правила въезда из-за штамма "Омикрон" (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Ирландия будет требовать от всех прибывающих в страну лиц подтверждения отрицательного теста на COVID-19, чтобы замедлить потенциальное распространение штамма коронавируса "Омикрон". Пройти тестирование будет необходимо независимо от вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пассажиры, которые полностью привиты или были инфицированы в течение последних 180 дней, должны будут сдать отрицательный лабораторный анализ на антиген не более чем за 48 часов до прибытия или анализ ПЦР не более чем за 72 часа до прибытия, говорится в заявлении правительства.

Другие прибывающие должны будут предъявить отрицательный тест ПЦР.

Новые правила, которые вступят в силу в пятницу, будут применяться к прибывающим из Великобритании, но не через открытую границу с Северной Ирландией. Ирландия и Великобритания имеют общую туристическую зону, и аналогичные правила, введенные Лондоном на прошлой неделе, не распространяются на пассажиров из Ирландии.

Напомним, в Британии подтвердили два первых случая заражения штаммом "омикрон".

Кроме того, ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон" и квалифицировала его как тот, что вызывает беспокойство.

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