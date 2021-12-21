UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Омикрон" быстро стал доминирующим в США, штамм обнаружили даже в Белом доме, - Байден

Автор: Дмитрий Кузнецов

Штамм "Омикрон" быстро стал доминирующим в США. Новый вариант коронавируса обнаружили даже в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой обращение президента США Джо Байдена к нации из-за ситуации с коронавирусом.

"Омикрон" теперь доминирует в стране, это произошло очень быстро", - сказал Байден.

Он добавил, что новый штамм передается так легко, что заражает даже полностью вакцинированных. По его словам, инфицированные "Омикроном" есть в каждой организации США, даже среди сотрудников Белого дома.

Байден призвал американцев вакцинироваться от коронавируса, поскольку без прививки риски оказаться в больнице или умереть значительно возрастают.

"Третья, дополнительная доза (вакцины от коронавируса - ред.) позволит вам волноваться гораздо меньше", - добавил президент США.

Отметим, в своем обращении к американцам Байден объявил о мерах по борьбе с "Омикроном". Они включают в себя мобилизацию военных врачей, увеличение коек в больницах и бесплатную раздачу 500 млн тестов на коронавирус.

Напомним, 20 декабря в США зафиксировали первую смерть от заражения штаммом "Омикрон".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКоронавирусОмикрон