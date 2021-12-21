"Омікрон" швидко став домінуючим у США, штам виявили навіть у Білому домі, - Байден

"Омікрон" тепер домінує в країні, це сталося дуже швидко", - сказав Байден.

Він додав, що новий штам передається так легко, що заражає навіть повністю вакцинованих. За його словами, інфіковані "Омікроном" є в кожній організації США, навіть серед співробітників Білого дому.

Байден закликав американців вакцинуватися від коронавірусу, оскільки без щеплення ризики опинитися в лікарні або померти значно зростають.

"Третя, додаткова доза (вакцини від коронавірусу - ред.) дозволить вам хвилюватися набагато менше", - додав президент США.