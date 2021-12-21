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"Омікрон" швидко став домінуючим у США, штам виявили навіть у Білому домі, - Байден

Автор: Дмитрий Кузнецов

Штам "Омікрон" швидко став домінуючим в США. Новий варіант коронавірусу виявили навіть у Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звернення президента США Джо Байдена до нації через ситуацію з коронавірусом.

"Омікрон" тепер домінує в країні, це сталося дуже швидко", - сказав Байден.

Він додав, що новий штам передається так легко, що заражає навіть повністю вакцинованих. За його словами, інфіковані "Омікроном" є в кожній організації США, навіть серед співробітників Білого дому.

Байден закликав американців вакцинуватися від коронавірусу, оскільки без щеплення ризики опинитися в лікарні або померти значно зростають.

"Третя, додаткова доза (вакцини від коронавірусу - ред.) дозволить вам хвилюватися набагато менше", - додав президент США.

Зазначимо, у своєму зверненні до американців Байден оголосив про заходи з боротьби з "Омікроном". Вони містити в собі мобілізацію військових лікарів, збільшення ліжок в лікарнях і безкоштовну роздачу 500 млн тестів на коронавірус.

Нагадаємо, 20 грудня в США зафіксували першу смерть від зараження штамом "Омікрон".

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденКоронавірусОмикрон