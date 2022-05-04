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Омерзительная историческая манипуляция: глава МИД Франции осудил заявления Лаврова

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Париж, Среда 04 мая 2022 03:40
Омерзительная историческая манипуляция: глава МИД Франции осудил заявления Лаврова Жан-Ив Ле Дриан (Фото: tmgrup.com.tr)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о Второй мировой войне, назвав их отвратительной манипуляцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Франции.

"Историческая манипуляция господина Лаврова и его министерства по поводу зверств Второй мировой войны просто омерзительна. Я осуждаю эту неприемлемую и мерзкую риторику. Мы продолжим бороться с российской дезинформацией о войне в Украине", - подчеркнул глава французской дипломатии.

Как сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев самыми ярыми антисемитами. Израиль заявил, что подобные высказывания российского чиновника являются возмутительными.

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