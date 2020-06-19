Омелян заявил, что НАБУ хочет судить его из-за снижения самых высоких в мире портовых сборов

Фото: Владимир Омельян (РБК-Украина)

Он также сообщил, что несмотря на то, что его вызвали на допрос в НАБУ в качестве свидетеля, детектив пытается вручить ему подозрение

НАБУ обвиняет экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна в нанесении убытков государству путем уменьшения на 20% портовых сборов, что стимулировало рост доходов морской отрасли.

Об этом Омелян написал на своей странице в Facebook.

"В прошлую пятницу я был приглашен к НАБУ дать дополнительные показания в уголовном производстве относительно снижения правительством Украины портовых тарифов и сборов на 20% в 2018 году. Напомню, что снижение тарифа осуществлялось для увеличения товаро/грузопотока. Благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-19 гг. рост более, чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис", - написал Омелян.

Он также сообщил, что несмотря на то, что его пригласили на допрос в НАБУ в качестве свидетеля, детектив пытается вручить ему подозрение из-за того, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета и был нанесен ущерб государству.

"Это, безусловно, прецедент и теперь любое правительство, которое облегчает давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги - может быть обвиненным во вредительстве", - написал Омелян.

Напомним, ранее исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев заявил, что портовые сборы в украинских портах самые высокие среди стран Черноморского региона и они экономически не обоснованы, их нужно снижать.

Кроме того, глава Федерации металлургов Сергей Беленький отмечал, что снижение портовых сборов стало бы шагом правительства навстречу промышленности, отметив, что это поможет украинским экспортерам удержать свои позиции на мировых рынках в условиях кризиса.

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Автор: РБК-Украина