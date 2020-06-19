Омелян заявив, що НАБУ хоче судити його через зниження найвищих в світі портових зборів

Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Він також повідомив, що попри те, що його запросили на допит в НАБУ у якості свідка, детектив намагається вручити йому підозру

НАБУ звинувачує екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна у завданні збитків державі через зменшення на 20% портових зборів, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

Про це Омелян написав на своїй сторінці в Facebook.

"Минулої п’ятниці мене було запрошено до НАБУ дати додаткові покази у кримінальному провадженні щодо зниження урядом України портових тарифів і зборів на 20% у 2018 році. Нагадаю, що зниження тарифу здійснювалося для збільшення товаро/вантажопотоку. Завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018-19 рр. ріст більше, аніж на 20%, і росте досі, попри кризу", - написав Омелян.

Він також повідомив, що попри те, що його запросили на допит в НАБУ у якості свідка, детектив намагається вручити йому підозру, що зменшення портових тарифів і зборів призвело до скорочення доходів державного бюджету і було завдано збитків державі.

"Це, безумовно, прецендент і тепер будь-який уряд, який полегшує тиск на бізнес, займається дерегуляцією, скорочує ЄСВ, зменшує інші податки - може бути звинуваченим у шкідництві", - написав Омелян.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев заявив, що портові збори в українських портах найвищі серед країн Чорноморського регіону і вони економічно не обгрунтовані, їх потрібно знижувати.

Крім того голова Федерації металургів Сергій Біленький наголошував, що зниження портових зборів стало б кроком уряду назустріч промисловості, зазначивши, що це допоможе українським експортерам втримати свої позиції на світових ринках в умовах кризи.

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Автор: РБК-Україна