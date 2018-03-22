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Интервью

Омелян внес в Кабмин представление на увольнение главы "Укртрансбезопасности"

НовостиОбщество    22.03.2018 - 14:51
Фото: Михаил Ноняк (facebook.com-mihaylo.nonyak)
Фото: Михаил Ноняк (facebook.com-mihaylo.nonyak)

Омелян внес в Кабмин представление на увольнение Михаила Ноняка

Министр инфраструктуры Владимир Омелян внес представление в Кабинет министров Украины на увольнение Михаила Ноняка с должности руководителя Государственной службы по безопасности на транспорте. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Мининфраструктуры.

По ее словам, об этом Омелян заявил в интервью одесского "7 канала" сегодня, 22 марта. Интервью выйдет в эфир в 19:20.

"Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян внес представление в правительство на освобождение Михаила Ноняка с должности руководителя Государственной службы по безопасности на транспорте (ГСБТ)", - сообщила она.

 

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Опубліковано Marina Tomko 22 березень 2018 р.

Напомним, Ноняк получил в октябре более 85 тыс. гривен заработной платы. В 2016 году на этой должности Ноняк заработал более 183 тыс. гривен.

Отмечается, что Ноняк перешел на государственную службу сразу после Революции в 2014 году. Во время Евромайдана Ноняк был сотником "Самообороны", после занял должность заместителя министра по доходам и сборам. В прошлом году на этой должности он получил более 26 тыс. гривен. Потом он возглавил Государственную службу Украины по безопасности на транспорте.

 

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Теги: Кабинет Министров Украины, Владимир Омелян
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