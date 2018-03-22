Омелян зробив подання в Кабмін на звільнення голови "Укртрансбезпеки"

Омелян зробив подання в Кабмін на звільнення Михайла Ноняка

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вніс подання до Кабінету міністрів України на звільнення Михайла Ноняка з посади керівника Державної служби з безпеки на транспорті. Про це повідомила прес-секретар глави Мінінфраструктури.

За її словами, про це Омелян заявив в інтерв'ю одеського "7 каналу" сьогодні, 22 березня. Інтерв'ю вийде в ефір о 19:20.

"Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вніс подання в уряд на звільнення Михайла Ноняка з посади керівника Державної служби з безпеки на транспорті (ДСБТ)", - повідомила вона.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вніс подання до Уряду на звільнення Ноняк Михайло з посади керівника... Опубліковано Marina Tomko 22 березень 2018 р.

Нагадаємо, Ноняк отримав в жовтні більше 85 тис. гривень заробітної плати. У 2016 році на цій посаді Ноняк заробив більше 183 тис. гривень.

Наголошується, що Ноняк перейшов на державну службу відразу після Революції в 2014 році. Під час Евромайдана Ноняк був сотником "Самооборони", після зайняв посаду заступника міністра доходів і зборів. У минулому році на цій посаді він отримав понад 26 тис. гривень. Потім він очолив Державну службу України з безпеки на транспорті.