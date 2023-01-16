Омбудсмени Угорщини та Румунії відвідають Україну

В Україну готові приїхати омбудсмени Угорщини та Румунії з метою ознайомлення ситуації у місцях компактного проживання угорської та румунської національних меншин. Візит відбудеться на тлі критичних оцінок з боку Будапешта та Бухареста ухваленого Верховною Радою закону про нацменшини.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

Він зазначив, що з угорським колегою вже обговорював новий закон про національні меншини, і спілкування вийшло "продуктивне", проте деталей розкривати поки що не може. При цьому домовилися здійснити спільні поїздки.

Так, Лубінець вирушить до Угорщини, де організує зустрічі з проблемних питань на рівні омбудсменів, представників парламенту та уряду.

"Окремо проведемо зустріч з українською діаспорою, аби подивитися, як Угорщина захищає права української діаспори всередині. Потім приїдемо в Україну і зустрінемося в місцях компактного проживання угорської національної меншини в Україні, де покажемо, як захищаємо права угорської національної меншини, і після цього, можливо, підпишемо дорожню карту", - розповів урядовець.

У разі виявлення проблемних питань сторони одразу шукатимуть шляхи їх вирішення. При цьому Лубінець звертає увагу, що дуже багатьом питанням надають політичного забарвлення, хоча вони "фактично не мають підстав".

"Тому повинні побачити на власні очі та усунути ті моменти, які негативно впливають на наші відносини", - сказав він.

Крім того, було досягнуто попередньої домовленості про візит омбудсмена Румунії в Україну, щоб відвідати місця компактного проживання румунської національної меншини та подивитися на місці "що насправді відбувається і яким чином держава Україна захищає їхні права".