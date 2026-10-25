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Омбудсмен звернувся до жителів Олешок щодо гуманітарної місії

18:20 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
Омбудсмен звернувся до жителів Олешок щодо гуманітарної місії Фото: омбудсмен звернувся до жителів Олешок через підготовку гуманітарної місії (Getty Images)
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Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини готує гуманітарну місію до окупованих Олешок Херсонської області задля допомоги місцевим жителям.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Омбудсмен зазначив, що запланована гуманітарна місія реалізується спільно з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

Порятунок громадян та створення необхідних умов стали можливими завдяки сприянню Першої леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп.

"Щиро вдячний Першій леді за посередництво в цьому процесі та її надзвичайно людяну позицію, яка допомагає створити умови для порятунку наших громадян", - наголосив Дмитро Лубінець.

В Офісі омбудсмена наголосили, що наразі триває збір інформації про людей, які залишаються в місті та потребують особливої підтримки.

У пріоритеті - літні громадяни, маломобільні особи та ті, хто не може самостійно подбати про себе.

Жителів Олешок та їхніх близьких закликають передавати інформацію або заявки на допомогу.

Зробити це можна через такі канали зв'язку:

  • Номери для зв'язку в месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram: +38 067 717 51 70 та +38 073 719 81 34.

  • Електронна пошта: hotline@ombudsman.gov.ua.

  • Через спеціальний електронний кабінет на сайті Офісу омбудсмена.

"Зараз для нас надзвичайно важливо отримати якомога більше інформації про людей, які перебувають у місті та потребують допомоги", - підкреслив омбудсмен.

Нагадаємо, що українські військові доставили близько чотирьох тонн продуктів і медикаментів мешканцям окупованих Олешок. Для цього провели складну операцію із залученням дронів.

Крім того, переговорні групи України та Росії домовилися, що режим тиші в Олешках почне діяти з 27 жовтня.

Про це раніше заявив омбудсмен Дмитро Лубінець за результатами онлайн-зустрічі з керівницею російської переговорної групи Яною Лантратовою щодо комунікації гуманітарної місії.

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