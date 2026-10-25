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Омбудсмен обратился к жителям Олешек по поводу гуманитарной миссии

18:20 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Омбудсмен обратился к жителям Олешек по поводу гуманитарной миссии Фото: омбудсмен обратился к жителям Олешек из-за подготовки гуманитарной миссии (Getty Images)
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Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека готовит гуманитарную миссию в оккупированные Олешки Херсонской области для помощи местным жителям.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Омбудсмен отметил, что запланированная гуманитарная миссия реализуется совместно с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой.

Спасение граждан и создание необходимых условий стали возможны благодаря содействию Первой леди Соединенных Штатов Америки Мелании Трамп.

"Искренне благодарен Первой леди за посредничество в этом процессе и ее человечную позицию, которая помогает создать условия для спасения наших граждан", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

В Офисе омбудсмена подчеркнули, что в настоящее время идет сбор информации о людях, которые остаются в городе и нуждаются в особой поддержке.

В приоритете - пожилые граждане, маломобильные лица и те, кто не может самостоятельно позаботиться о себе.

Жителей Олешек и их близких призывают передавать информацию или заявки в помощь.

Сделать это можно через следующие каналы связи:

  • Номера для связи в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram: +38 067 717 51 70 и +38 073 719 81 34.

  • Электронная почта: hotline@ombudsman.gov.ua.

  • Через специальный электронный кабинет на сайте Офиса омбудсмена.

"Сейчас для нас чрезвычайно важно получить как можно больше информации о людях, которые находятся в городе и нуждаются в помощи", - подчеркнул омбудсмен.

Напомним, что украинские военные доставили около четырех тонн продуктов и медикаментов жителям оккупированных Олешек. Для этого провели сложную операцию с привлечением дронов.

Кроме того, переговорные группы Украины и России договорились, что режим тишины в Олешках начнет действовать с 27 октября.

Об этом ранее заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец по результатам онлайн-встречи с руководительницей российской переговорной группы Яной Лантратовой по поводу коммуникации гуманитарной миссии.

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