Омбудсмен звернувся до ООН та Червоного Хреста через судилище над українськими полоненими

Російські окупанти провели чергове незаконне судилище над українськими захисниками у так званій "ДНР". Український омбудсмен звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

Відомо, що так званий "верховний суд ДНР" вчора, 7 лютого, провів судилище над 33 українськими захисниками, які знаходяться в російському полоні. Їх звинуватили в нібито обстрілах житлових будинків так званої "республіки" та призначили від 27 до 29 років ув'язнення.

Омбудсмен наголошує, що ці вироки не визнаються у світі та вважаються незаконними. Більше того, такий "суд" - це порушення права на справедливий судовий процес та черговий воєнний злочин Росії.

"Ухвалені так званим "судом" квазіутворення "ДНР" вироки є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином. Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів", - додав Лубінець.

Він зазначив, що звернувся з офіційними листами до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста задля фіксації порушень норм міжнародного гуманітарного права. Також Лубінець закликав світову спільноту посилити тиск на Росію.

Судилища над українськими захисниками

Росія регулярно проводить так звані "суди" над українськими військовополоненими. Судилища відбуваються як на території самої РФ, так і на тимчасово окупованій території України.

Так, у липні 2023 року Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону провів судилище щодо 18 українських військовополонених з батальйону "Айдар". Нашим захисникам закидали нібито "насильницьке захоплення влади та зміну конституційного ладу "ДНР" та участь у діяльності терористичної організації.