Омбудсмен обратился в ООН и Красный Крест из-за судилища над украинскими пленными

Российские оккупанты провели очередное незаконное судилище над украинскими защитниками в так называемой "ДНР". Украинский омбудсмен обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Известно, что так называемый "верховный суд ДНР" вчера, 7 февраля, провел судилище над 33 украинскими защитниками, находящимися в российском плену. Их обвинили в якобы обстрелах жилых домов так называемой "республики" и назначили от 27 до 29 лет заключения.

Омбудсмен подчеркивает, что эти приговоры не признаются в мире и считаются незаконными. Более того, такой "суд" - это нарушение права на справедливый судебный процесс и очередное военное преступление России.

"Принятые так называемым "судом" квазиобразования "ДНР" приговоры являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущение пыток, их можно считать военным преступлением. Донецкая область является частью Украины в международно признанных границах, на них распространяется юрисдикция украинских судов", - добавил Лубинец.

Он отметил, что обратился с официальными письмами в ООН и Международный комитет Красного Креста для фиксации нарушений норм международного гуманитарного права. Также Лубинец призвал мировое сообщество усилить давление на Россию.

Судилища над украинскими защитниками

Россия регулярно проводит так называемые "суды" над украинскими военнопленными. Судилища проходят как на территории самой РФ, так и на временно оккупированной территории Украины.

Так, в июле 2023 года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону провел судилище над 18 украинскими военнопленными из батальона "Айдар". Нашим защитникам закидывали якобы "насильственный захват власти и изменение конституционного строя" "ДНР" и участие в деятельности террористической организации.