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Омбудсмен заявив, що Угорщина готує ІПСО проти України щодо обміну полонених

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Україна, Четвер 22 червня 2023 12:49
Омбудсмен заявив, що Угорщина готує ІПСО проти України щодо обміну полонених Фото: уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець (facebook com dmytro lubinets)
Автор: Наталія Гурковська

Угорщина порушила гуманітарне право, прийнявши від Росії 11 українських полонених та не попередивши про це Україну. А зараз готує ІПСО, щоб звинуватити українську владу у небажанні обмінів військополоненими з РФ.

Про це розповів уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Зараз вони (Угорщина, - ред.), за моїми даними, планують запустити ІПСО з дискредитації влади України, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, що нібито РФ готова віддавати українських військовополонених, але проблема - в Україні, що нібито немає ініціативи", - сказав він.

Хоча, за його словами, навпаки українська сторона постійно пропонує нові ініціативи, передає списки і заявляє про готовність провести великий обмін в форматі "всіх на всіх".

Лубінець також зазначив, що Угорщина обов'язково повинна була проінформувати Україну про передачу РФ українських полонених на її територію.

"З приводу гуманітарного права. Я трактую, що Угорщина його порушила. Тому що не можна просто взяти з території РФ, забрати військовополонених. Навіть якщо у вас були якісь там гуманітарні підстави, то в першу чергу ви повинні були проінформувати Україну", - додав Лубінець.

Він зазначив, що про це Угорщина повинна була проінформувати і Міжнародний Комітет Червоного Хреста, але керівник місії МКЧХ в Україні під час зустрічі 22 червня підтвердив, що ні від РФ, ні від Угорщини не надходила інформація про передачу 11 українських військовополонених.

Українські полонені в Угорщині

Спочатку, 8 червня, повідомлялося, що РПЦ планує передати 11 українських військовополонених Угорщині. Своєю чергою в Угорщині заявили, що нібито не мають жодного відношення до вивезення українських полонених із РФ. Крім того, угорського посла було викликано до МЗС України.

16 червня Україна встановила місцезнаходження полонених захисників, яких утримують на території Угорщини. А 20 червня трьох українських військовополонених, яких Росія передала Угорщині, удалося вивезти на територію України.

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Обмін полоненими Дмитро Лубінець
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